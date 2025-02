Livro de empregada doméstica recifense conta histórias de 50 anos de trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vera Lúcia da Silva, mulher negra e moradora da periferia do Recife, compartilha sua trajetória de mais de cinco décadas de trabalho doméstico no livro "Espanador Não Tira Poeira: Memórias e Aprendizados de uma Empregada Doméstica", publicado recentemente.

Com 62 anos, Vera, que acaba de se aposentar, transformou sua experiência de vida em um relato sobre as adversidades que enfrentou ao longo da carreira e as reflexões que extraiu dessas vivências.

Livro

O título "Espanador Não Tira Poeira" foi inspirado em sua primeira experiência de trabalho, quando Vera, ainda jovem, foi injustamente acusada de não limpar adequadamente os móveis.

Com 96 páginas divididas em cinco partes, o livro aborda temas como a infância de Vera, as dificuldades do trabalho doméstico e as reflexões sobre dignidade e respeito que ela acumulou ao longo da vida.

Quem é Vera?



Vera nasceu no Engenho Palma, em Sirinhaém, na Zona da Mata Sul, a 75 km da capital pernambucana, e começou a trabalhar como empregada doméstica aos 12 anos.

Aos 14, se mudou para o Recife, onde enfrentou condições de trabalho precárias e sofreu com discriminações.

No livro, a autora relembra episódios dolorosos, como ser forçada a comer sobras de comida estragada ou ser impedida de utilizar banheiros adequados.

Nos anos 90, Vera começou a trabalhar na Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde teve sua primeira aproximação com o ambiente acadêmico.

A partir dessa experiência, Vera também estabeleceu um laço com Wedna Galindo, professora do Departamento de Psicologia da UFPE, com quem compartilharia ideias e reflexões que, mais tarde, se transformariam em capítulos do livro.

"Meu trabalho é digno"

Vera tornou-se mãe solo aos 19 anos, criando três filhas. Segundo ela, orientou suas filhas a priorizarem os estudos para evitar que passassem pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou.

"Sempre disse a elas: 'Meu trabalho é digno, mas vocês precisam estudar para não passarem pelas dificuldades que eu enfrentei'", conta.

A publicação, que conta com o Selo Mirada, já disponível para pré-venda, ao preço de R$ 55,00. O exemplar pode ser adquirido via Pix no endereço espanador2024@gmail.com.

