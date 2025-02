Novo presidente do TRT-PE será empossado na sexta-feira (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura assumirá a presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco no biênio 2025/2027

O desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura será empossado, na próxima sexta-feira (14), como novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE), em solenidade marcada às 17h, no Arcádia de Apipucos.

A sessão solene também dará posse aos demais dirigentes do TRT-PE: os desembargadores Eduardo Pugliesi e Paulo Alcantara assumirão como vice-presidente e corregedor, respectivamente. Os três empossados ocuparão os cargos no biênio 2025/2027.

Um dia antes da cerimônia que vai oficializar a troca de gestão da administração do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, na quinta-feira (13), às 19h, será celebrada uma missa de Ação de Graças, na Igreja Madre de Deus, localizada na Rua Madre de Deus, no Bairro do Recife.

Última sessão no Pleno



A atual presidente do TRT-PE, desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa, comandou a sua última sessão no Pleno, na última segunda-feira (10), e aproveitou para agradecer o período que esteve à frente da presidência do Tribunal.

"Só posso definir como maravilhoso este período no qual estive no comando do Tribunal. Finalizo com um grande agradecimento a todas as equipes que colaboraram e demonstraram dedicação, competência e zelo, provando a qualidade dos servidores públicos. Despeço-me com o coração repleto de agradecimento e me colocando à disposição do Tribunal para assumir novas funções", agradeceu a desembargadora Nise Pedroso.