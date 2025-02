Após deslizamento, moradores cobram providências para evitar nova tragédia em Paulista, no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Moradores de Paulista, no Grande Recife, estão assustados com o risco de deslizamento de uma barreira localizada na região de divisa entre os bairros de Mirueira e Jardim Paulista Alto.

Na semana passada, devido às fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), um deslizamento ocorreu no local e obstruiu uma rua, mas não deixou feridos. A barreira já havia deslizado em 2019, deixando mortos.

O medo dos moradores é de que a situação se repita e cause outra tragédia, já que área tem muitas residências.

A TV Jornal foi ao local e mostrou a situação. A rua onde parte da barreira deslizou está repleta de entulhos, o que dificulta a locomoção das pessoas na região. Também há casas e árvores em pontos críticos da elevação, o que aumenta o peso e o risco de acidentes.

O jornal do Meio-Dia conversou com moradores do local. Isaías Manoel, que perdeu dois filhos no deslizamento de 2019 no local, denuncia que desde então vem pedindo que a prefeitura da Paulista dê atenção ao problema, mas que até o momento nada foi feito, nem mesmo o pedido para colocar uma lona na barreira foi atendido.

“A situação é crítica. Isso deveria ser evitado, porque a prefeitura, a Defesa Civil e todos os órgãos públicos têm ciência disso”, diz Isaías. “A gente não está mais fazendo um pedido, está fazendo um apelo para que providências sejam tomadas”, continua.

Isaías também denuncia que não teve apoio psicológico da prefeitura para lidar com o trauma da perda dos filhos. “O que tive da parte dela, e que até hoje recebo, é um auxílio-moradia de R$ 250”.

A dona de casa Liliane Alexandra diz que além dos riscos estruturais, o deslizamento de terra sobre a rua está impactando o dia a dia das pessoas que passam pelo local. Para levar os filhos à escola, por exemplo, ela diz que se arrisca passando pelos entulhos: “A gente corre risco de cair, de se furar nos ferros”.

Resposta da Defesa Civil

Em nota, a Defesa Civil de Paulista informou que recebeu a solicitação sobre a barreira na Rua Pantanal, no bairro da Mirueira. O órgão diz que o local já passou por ações preventivas: “Em maio de 2024, foram colocadas lonas para reduzir os riscos, e no fim do ano passado, a área passou por uma visita técnica para mapeamento”.

O texto também diz que ações na barreira da Mirueira estão na programação de prevenção, mas que as demandas são atendidas conforme a gravidade de cada caso. Segundo a nota, um engenheiro será enviado para avaliar a situação antes de uma intervenção prevista para 10 de março.

Por fim, a Defesa Civil esclarece que não coloca lonas plásticas durante o verão, sob a justificativa de que elas ressecam e perdem a eficácia. O processo de instalação das lonas só começa a partir de fevereiro, diz o órgão, quando se inicia o período de ações preventivas.

