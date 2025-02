Autoridades realizam vistoria no percurso do Galo da Madrugada para garantir segurança dos foliões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Equipe técnica avalia condições das ruas, camarotes e rede elétrica para evitar imprevistos no maior bloco carnavalesco do mundo

A menos de um mês para o desfile do Galo da Madrugada, a Secretaria de Defesa Social (SDS), em parceria com diversos órgãos municipais e estaduais, realizou, na manhã da terça-feira (11), uma vistoria de segurança ao longo dos 6 km do percurso do maior bloco carnavalesco do mundo.

A ação tem como objetivo identificar pontos críticos e garantir que todas as adequações necessárias sejam feitas a tempo para a folia.

A inspeção contou com a participação das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, além de órgãos da Prefeitura do Recife, da Neoenergia e de empresas de telecomunicações.

Durante a vistoria, foram analisadas estruturas de camarotes, altura das fiações elétricas, condições das ruas, marquises de prédios, iluminação pública, trânsito e acessibilidade.

Planejamento de segurança para o Carnaval



Segundo o tenente-coronel da PM Hélio Santos, gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, a vistoria foi essencial para mapear problemas e definir as estratégias de correção.

“Esta foi uma primeira vistoria para todos os órgãos conhecerem a situação do território, levantar os pontos críticos envolvidos, planejar as ações e, posteriormente, já executar as ações específicas com cada secretaria ou órgão”, explicou o militar.

Já o vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes, reforçou que a inspeção é um passo importante para garantir um desfile tranquilo. “Fizemos uma vistoria detalhada em todo o percurso a fim de identificar pontos de melhoria e, com isso, mitigar o risco de qualquer problema no desfile. Identificados os problemas, cada órgão competente recebe suas respectivas tarefas a serem realizadas antes do Carnaval”, afirmou.

Próximas vistorias e medidas corretivas



Ao todo, serão realizadas três vistorias antes do grande desfile, que acontece no dia 1º de março. Nos dias que antecedem a folia, será feita uma nova vistoria a pé e uma última inspeção em um trio elétrico, para garantir que as pendências foram resolvidas.

Entre as medidas corretivas a serem tomadas até o desfile, estão a remoção de entulhos, fechamento de buracos, ajuste na altura das fiações elétricas e reforço na estrutura de camarotes. Além disso, a Neoenergia já está promovendo a retirada de cabos de telefonia e internet que cruzam vias importantes do trajeto.

Leia Também Neoenergia Pernambuco anuncia ações de segurança para o Carnaval 2025

Galo da Madrugada 2025



O Galo da Madrugada, reconhecido pelo Guinness Book como o maior bloco carnavalesco do mundo, traz, em 2025, o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval", exaltando as tradições culturais do estado.

O desfile contará com homenagens a expressões culturais como os Caretas de Triunfo, as Caiporas de Pesqueira, os Papangus de Bezerros, o Caboclo de Lança de Nazaré da Mata e a La Ursa.