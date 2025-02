Carnaval aquece mercado de trabalho e Pernambuco deve movimentar R$ 348,71 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seguindo a tendência dos anos anteriores, o mercado de trabalho em Pernambuco registra impactos positivos com a chegada do carnaval, aumentando os trabalhos intermitentes no estado.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) aponta que, os dados do Novo Caged e projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), preveem 889 vagas temporárias em 2025 no estado, crescendo mais de 24% em relação a 2024.

No ano anterior, 2024, o estado registrou que houveram 713 contratações temporárias no Carnaval, reforçando o crescimento da economia durante a festividade.

Imagem de dados sobre aumento de vagas temporárias no carnaval - CNC; elaboração: Fecomércio-PE/ divulgação

Além disso, Pernambuco também aponta um crescimento positivo de empregos formais durante o mês de fevereiro, período em que a festa é elaborada ou realizada.

Saldos de movimentação do emprego formal em Pernambucos no mês de fevereiro 2020-2024 - Novo Caged; elaboração: Fecomércio-PE/ Divulgação

O Carnaval também causa impactos nas vendas em Pernambuco, por isso, de acordo com a Fecomércio, é estimado que o volume financeiro gerado pela festa seja de R$ 348,71 milhões, um aumento de 1,4% em comparação ao ano passado.

Os dados apontam que o carnaval de 2025 será um dos maiores na movimentação do volume financeiro desde a pandemia.

