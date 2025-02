Mais de 80 filhotes de tartaruga-verde nasceram na praia de Maria Farinha, em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O momento contou com o apoio dos técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU) de Paulista, voluntários e moradores locais

A manhã desta terça-feira (11) foi marcada por um espetáculo da natureza na praia de Maria Farinha, em Paulista, no Grande Recife. Mais de 80 tartaruguinhas marinhas nasceram e seguiram em direção ao mar, encantando quem passava pelo local.

O nascimento dos 83 filhotes de tartaruga-verde (Chelonia mydas) já era esperado e vinha sendo acompanhado pela equipe do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), da Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Paulista.

De acordo com a técnica ambiental do NSU de Paulista, Jocelane Cavalcanti, atualmente são monitorados 17 ninhos ao logo das praias de Paulista, sendo cinco em Marinha Farinha, um na Praia de Conceição e onze na Praia de Enseadinha, conhecida como o berçário das tartarugas.

"Das sete espécies de tartarugas marinhas que desovam no mundo, cinco desovam no Brasil. Dessas cinco, quatro, das espécies Pente, cabeçuda, verde e Oliva, fazem desova em Paulista", informou Jocelane.

As tartarugas marinhas costumam desovar ao anoitecer, quando a areia está mais fria, e seus ninhos podem abrigar cerca de 120 ovos. O período de incubação varia de 45 a 60 dias, e, ao romperem as cascas, os filhotes se orientam pela luz natural para encontrar o oceano.

Durante os nascimento, o NSU aproveita o momento para fazer ações de educação ambiental com a população, já que muitos não sabem que existem tartarugas marinhas no município. Com a ajuda de voluntários, as ações, geralmente realizadas mensalmente, acontecem na orla da praia.

Como proteger as tartarugas marinhas?



A Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Paulista reforça a importância de manter uma distância segura ao avistar uma tartaruga desovando ou filhotes indo para o mar. Qualquer interferência pode assustar os animais e interromper esse processo natural.

Caso alguém encontre um ninho ou presencie o nascimento dos filhotes, o recomendado é entrar em contato com o Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU) pelo telefone (81) 9 9836-9947.



