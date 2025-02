Neoenergia Pernambuco anuncia ações de segurança para o Carnaval 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com reforço no monitoramento e novas tecnologias, distribuidora intensifica medidas preventivas para evitar interrupções na rede elétrica

A Neoenergia Pernambuco apresentou, nesta quarta-feira (12), as ações preventivas de segurança e reforço na rede de distribuição de energia para assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento durante o Carnaval 2025.

Em parceria com o Corpo de Bombeiros e o Samu, a distribuidora detalhou o plano operacional que já vem sendo executado desde o fim do ano passado nos principais polos carnavalescos do estado, garantindo uma folia mais segura para os pernambucanos.

Com um investimento de R$ 9 milhões, a Neoenergia Pernambuco aumentará em 40% o número de equipes de plantão, disponíveis 24 horas nos principais pontos de animação.

O Centro de Operações Integradas, no Recife, também terá um reforço de 20% no número de operadores, além de contar com quatro subestações móveis prontas para serem acionadas em caso de emergência.

“As equipes estarão estrategicamente posicionadas próximas aos polos de folia, prontas para qualquer atendimento no menor tempo possível. Realizamos um trabalho preventivo robusto para evitar interrupções no sistema, mas, caso ocorram, estaremos prontos para agir. Monitoraremos constantemente hospitais e locais indicados pelo poder público”, afirmou Leonardo Moura, superintendente de Operações da Neoenergia Pernambuco.

Campanha educativa com Carlinhos Brown e trio no Galo da Madrugada



Além das ações operacionais, a Neoenergia Pernambuco lançou uma campanha de conscientização sobre segurança na rede elétrica, com divulgação nas rádios, redes sociais e no desfile do Galo da Madrugada. A ação contará com a participação especial do cantor e percussionista Carlinhos Brown, que empresta sua voz ao jingle "Energia é Folia", reforçando a mensagem de segurança para os foliões.

“Queremos alcançar o maior número possível de pessoas nesse movimento a favor da segurança com a rede elétrica. Nada melhor do que fazer isso, por meio da música, em pleno carnaval. Carlinhos Brown tem impacto nacional e reflete a diversidade cultural brasileira, reforçando ainda mais a conexão com as pessoas”, afirmou Lorenzo Perales, Diretor de Marketing da Neoenergia.

Medidas de segurança e infraestrutura reforçada



Para evitar acidentes e garantir a eficiência da rede elétrica durante a folia, a Neoenergia já realizou diversas ações preventivas:

Instalação ou substituição de 90 equipamentos inteligentes que isolam defeitos e normalizam o abastecimento em até 60 segundos.

Inspeção de mais de 3 mil quilômetros de rede e realização de aproximadamente 37 mil podas em vegetação próxima aos fios.

Troca e manutenção de 5.000 equipamentos em subestações em diversos municípios, como Recife, Olinda, Bezerros, Nazaré da Mata, Triunfo, Goiana, Petrolina e Fernando de Noronha.

Proibição de serpentinas metalizadas e retirada de fios irregulares



Este será o primeiro Carnaval sob a vigência da Lei 18.753/2024, que proíbe a comercialização de serpentinas metalizadas em Pernambuco. A medida visa evitar curtos-circuitos e acidentes graves, como o ocorrido em Minas Gerais, em 2011, que deixou 16 mortos e 55 feridos.

Além disso, a Neoenergia Pernambuco está removendo todos os cabos de telefonia e internet que atravessam ruas e avenidas dos percursos do Galo da Madrugada e do Homem da Meia-Noite, eliminando 30 travessias até o final de janeiro.

SAMU e Corpo de Bombeiros reforçam operações



O Samu Recife também ampliou suas equipes para o Carnaval e contará com seis pontos médicos avançados no Galo da Madrugada, além de dois no Marco Zero. O heliponto da Estação Central do Metrô também será utilizado para emergências.

Já o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) alerta que organizadores de eventos devem solicitar vistorias para regularização. “O site do Corpo de Bombeiros tem todas as orientações detalhadas. É fundamental que os organizadores façam o cadastramento para que os órgãos de segurança possam se planejar para um grande Carnaval”, explicou o Cel. George Farias, Diretor Integrado Especializado do CBMPE.

