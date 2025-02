RioMar Recife promove Folia Pet neste domingo com atividades para Pets

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Festa de carnaval chega para os animais de estimação neste domingo (16), no Shopping RioMar Recife, com brincadeiras para os Pets

O carnaval chegou mais cedo no RioMar Recife, que promove neste domingo (16), o Folia Pet, ofertando momentos de lazer para os bichinhos de estimação. O evento começa às 16h e é completamente gratuito, acontecendo no PetMar, no estacionamento externo do shopping.

PetMar

O PetMar é um espaço de lazer e convivência para os pets e seus tutores, que fica localizado no estacionamento externo do RioMar Recife, próximo da entrada da Diagmax. O local conta com brinquedos agility, áreas interativas, pontos de hidratação, arena e mais opções para fazer a alegria dos bichinhos, além de render cliques especiais.

O horário de funcionamento do PetMar segue o mesmo do RioMar Recife: das 9h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 21h nos domingos e feriados. Os animais devem ser conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, devendo sempre estar acompanhados dos tutores. As regras e raças permitidas podem ser consultadas no App do RioMar Recife.

Pet Praça



O RioMar Recife ainda conta com a Pet Praça, um ambiente para que tutores possam fazer uma refeição ao lado do seu pet. A área fica localizada no Piso L3, o mesmo da Praça de Alimentação, próximo do Game Box, com acesso livre e gratuito. No local, é possível prender a guia embaixo da mesa, trazendo mais comodidade na hora da refeição dos tutores. Porém, os pets não podem ficar sozinhos neste ambiente, então é importante trazer mais alguém para o passeio.

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento pode ser conferida no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

Serviço

O que é: Folia Pet, atividades carnavalescas para Pets

Quando: Domingo (16), às 16h

Onde: PetMar, no estacionamento externo do RioMar Recife

Entrada gratuita

Saiba como assistir aos Videocasts do JC