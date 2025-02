Carnaval 2025: Segurança e saúde são reforçadas para a folia em Recife e Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a proximidade da festa, as autoridades seguem ajustando os últimos detalhes para garantir um Carnaval seguro e bem estruturado

Os preparativos para o Carnaval 2025 em Recife e Olinda seguem a todo vapor, com reforços nas áreas de segurança e saúde para garantir uma festa mais tranquila para os foliões.

Em entrevista à Rádio Jornal, o Cel. João Barros, Diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o Cel. Pereira Neto, Secretário de Segurança Cidadã de Olinda, e o Dr. Leonardo Gomes, Coordenador Geral do SAMU Metropolitano, detalharam algumas estratégias adotadas para o período.

Após um início de prévias carnavalescas marcado por relatos de arrastões e furtos, as forças de segurança intensificaram as ações para transmitir maior sensação de proteção aos foliões.

Segundo o Cel. Pereira Neto, a integração entre Polícia Militar, Guarda Municipal e os demais órgãos da Secretaria de Defesa Social tem sido fundamental. “Temos nos reunido constantemente para avaliar cada situação e tomar as providências necessárias para garantir um Carnaval mais seguro”, afirmou.

Olinda terá reforço tecnológico e pontos de controle



Para aumentar a segurança dos foliões, a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Militar planejam transformar Olinda em um "grande camarote". De acordo com o Cel. João Barros, a cidade contará com um cinturão de segurança, composto por dez pórticos equipados com câmeras de reconhecimento facial nos principais acessos ao Sítio Histórico.

“Além desses pórticos, teremos uma plataforma de observação elevada posicionada na Praça do Viradouro e quatro postos de comando distribuídos pelo Sítio Histórico para ampliar o monitoramento e a atuação das forças de segurança”, destacou Barros.

Saúde reforçada e alerta para o consumo de álcool



Na área da saúde, o SAMU Metropolitano também terá um esquema especial para o Carnaval. O Dr. Leonardo Gomes destacou que o excesso de álcool é uma das ocorrências mais frequentes durante a festa.

“No primeiro dia de Carnaval, já recebemos casos de foliões em coma alcoólico nos postos médicos avançados. A recomendação é moderação. É importante lembrar que nosso atendimento pelo 191 funcionará normalmente para quem não vai brincar, e montamos estruturas fixas para atender os foliões nos polos de festa. Cada unidade contará com 33 profissionais, entre médicos, enfermeiros e socorristas”, explicou o coordenador.