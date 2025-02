Encerram nesta sexta (14) inscrições para licenciamento de eventos e camarotes no Carnaval 2025 do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prazo para inscrição de blocos, troças e camarotes no Carnaval 2025 do Recife termina nesta sexta-feira (14).

O processo, que é obrigatório para a utilização do espaço público, deve ser realizado exclusivamente de forma online, por meio do aplicativo Conecta Recife ou pelo portal oficial.

A autorização de uso do solo ocorre para que o poder público possa planejar os percursos, garantir a organização viária e evitar transtornos, como desfiles próximos a hospitais ou áreas com restrições.

Nos últimos carnavais, o Recife registrou uma média de mais de 1,3 mil blocos e camarotes licenciados.

Como solicitar o licenciamento?

É necessário acessar o aplicativo ou portal Conecta Recife;

Selecionar a aba "Carnaval 2025";

Clicar na opção "Acessar Serviço".

O formulário deve ser preenchido com todas as informações exigidas, incluindo o plano de limpeza da Emlurb, croqui com o percurso ou estrutura e a anuência da CTTU.

Após o envio da documentação, será gerado um protocolo e emitido o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que deve ser quitado para dar sequência à análise do pedido.

Caso sejam necessárias informações adicionais, a Prefeitura entrará em contato por e-mail.

“É importante que as pessoas forneçam o máximo possível de detalhes, a fim de facilitar a análise da Prefeitura. Explicar o percurso, se haverá equipamentos como toldo ou trio elétrico, entre outras coisas”, explica a Secretária Executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

