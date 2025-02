Nova diretoria do TRT-PE toma posse e tem como desafio a entrega do prédio da Justiça do Trabalho da capital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A gestão anterior do TRT-PE realizou a aquisição do imóvel, que fica na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Rua das Creoulas, no bairro das Graças

A nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE) tomou posse na noite desta sexta-feira (14), em evento realizado em uma casa de eventos, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife. O desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura assume a presidência no próximo biênio (2025-2027), com o desembargador Eduardo Pugliesi na vice-presidência, e o também desembargador Paulo Alcantara à frente da corregedoria.

O novo presidente do TRT-PE falou da responsabilidade de assumir o Pleno e dos desafios nos próximos dois anos. “O nosso primeiro objetivo é o de manter a eficiência que o Tribunal conquistou nas últimas gestões, mas o nosso grande desafio e o que tem maior expectativa de todos é o de conseguir avançar na entrega do prédio do Fórum do Trabalho do Recife, pois Pernambuco é o único estado no País que não tem o Fórum próprio da capital para as varas trabalhistas. Sabemos que é um processo longo, que não depende só de Pernambuco, nem do TRT da 6ª Região, porque tem entraves burocráticos, tem questões orçamentárias", explicou o desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura.

Desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura assina o termo de posse da presidência do TRT-PE - Helen Moreira / TRT-PE

"O prédio é o que fica localizado na Avenida Rui Barbosa (na esquina com a Rua das Creoulas, no bairro das Graças). Houve a aquisição nessa gestão da desembargadora Nise Pedroso, que foi uma grande conquista. Apesar de ser um imóvel valorizado, precisa de muita reforma, já que estava há quase 13 anos parado. Então precisa de uma reestruturação grande. Vamos lutar muito por isso, para avançar nas questões burocráticas e, quem sabe, entregar (dentro do biênio), mas se não conseguirmos, vamos avançar o máximo possível", garantiu o novo presidente do TRT-PE.

Já o desembargador Eduardo Pugliesi afirmou que a nova diretoria tem o compromisso de dar andamento ao que foi feito nas gestões anteriores e tornar a Justiça do Trabalho cada vez mais célere.

"Principal objetivo dessa gestão, inicialmente, é dar continuidade ao que foi feito pelas gestões anteriores, que permitiram que o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco se destacasse dentre todos do País. Queremos avançar na questão das audiências de conciliação, através dos CEJUSCs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), reduzir o tempo de tramitação de recursos de revistas, que são os recursos encaminhados para o TST (Tribunal Superior do Trabalho), e estreitar ainda mais a relação, que já é muito boa, com a advocacia e com o Ministério Público de Pernambuco", pontuou o vice-presidente do TRT-PE, Eduardo Pugliesi.

Nova diretoria do TRT-PE toma posse e tem como desafio entregar o novo prédio da Justiça do Trabalho da capital - Filipe Farias / JC

Corregedoria

Quem também tomou posse na noite desta sexta-feira foi o novo corregedor do TRT-PE, desembargador Paulo Alcântara, que pretende colocar em prática como a primeira demanda de sua gestão a liberação de verbas depositadas na conta da Justiça do Trabalho referentes a ações trabalhistas, mas que nem os autores das ações e nem as empresas que venceram os processos requisitaram o dinheiro disponível.

"Temos esse desafio de liberar aqueles milhões que nós temos depositados em contas judiciais (em torno de R$ 100 milhões) e os titulares não aparecem. São empregados que podem ter falecido, viajado e não tiveram acesso, além de empresas que simplesmente não vieram receber o dinheiro. Então, nós temos esses créditos, e eles estão à disposição. Mais adiante vamos divulgar um e-mail para que os interessados entrem em contato diretamente com a corregedoria", explicou o desembargador Paulo Alcantara.

Também compareceram à solenidade, o senador Fernando Dueire; o prefeito do Recife, João Campos; a procuradora do Estado, Bianca Teixeira, representando a governadora Raquel Lyra; os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST): Aloysio Corrêa da Veiga, Douglas de Alencar Rodrigues, Alberto Bastos Balazeiro, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves; a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, dentre outras autoridades.