Olinda anuncia mais de 100 câmeras de videomonitoramento para o Carnaval 2025

A prefeita de Olinda anunciou que as câmeras estarão em total funcionamento até o dia 25 de fevereiro, antes do Carnaval, na Cidade Alta

A prefeitura de Olinda anunciou nesta sexta-feira (14) a implementação de câmeras de videomonitoramento, fortalecendo a segurança para o Carnaval.

Serão 108 câmeras instaladas no Sítio Histórico de Olinda, possível através da parceria entre a prefeitura e o Grupo Liserve. Os 35 totens estarão espalhados pela Cidade Alta.

As câmeras começaram a ser implementadas na última semana, com previsão para conclusão no dia 25 deste mês.

"Essa parceria é muito importante, porque traz mais segurança para foliões, turistas e moradores. O Carnaval de Olinda recebe aproximadamente quatro milhões de pessoas e a cidade vai estar com o esquema de segurança totalmente pronto para a festa", afirmou Mirella Almeida (PSD), prefeita de Olinda.

Os registros das câmeras serão compartilhadas para o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), auxiliando a Guarda Civil, as Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros.

