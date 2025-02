Veja primeira imagem do Galo da Madrugada de 2025: alegoria vai trazer sustentabilidade como foco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A estrutura da alegoria do maior bloco de carnaval do mundo conta com garrafas PET recicladas e terá homenagem a catadores de materiais recicláveis

Foram divulgadas as imagens do Galo da Madrugada 2025, que ocupará a Ponte Duarte Coelho no sábado de Zé Pereira, 1º de março. O maior símbolo do Carnaval de Pernambuco terá o tema "Galo Cidadão Ecológico 2025", um chamado à consciência ecológica, além de trazer referências a tradições populares e à inclusão social.

O projeto do Galo Gigante foi apresentado em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (17) pela Prefeitura do Recife e pelo multiartista Leopoldo Nóbrega, que assina a escultura mais uma vez.

A alegoria será confeccionada inteiramente com materiais 100% recicláveis, com destaque para garrafas PET, com mais de 10 mil unidades reutilizadas.

"A estrutura do Galo ajudou a trabalhar em um processo muito necessário de educação ambiental, a gente começa a experimentar uma ferramenta de arte urbana com impacto social", disse Nóbrega.

Leopoldo afirma que o projeto artístico da roupa da escultura em 2025 se inspirou em diversas questões sociais e inclusivas - Junior Souza/JC Imagem

Sustentabilidade

O Galo Cidadão Ecológico tem os catadores de materiais recicláveis como principais homenageados, destacando a importância do trabalho desses trabalhadores para a sustentabilidade urbana. Para Leopoldo Nóbrega, eles são "os mestres dessa história".

"Eles sabem tudo, a gente que precisa aprender com eles. Isso é uma inversão necessária para quem quer aprender", afirmou o artista. "A partir deles é que a gente consegue entender os materiais e o que a gente vai produzir com criatividade."

O material reciclável utilizado foi obtido pela por meio de cooperativas de catadores, ecoestações e Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) disponibilizados pela prefeitura em diversos pontos do Recife.

Esse material foi usado como matéria-prima para a confecção dos ornamentos do Galo Gigante, transformando-se em penas, mantos, flores e fitas que compõem o estilo da alegoria em 2025, inspirado nas cores do frevo e no pontilhismo armorial dos bordados dos maracatus de Baque Solto, típicos da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O design da estampa foi desenvolvido de forma digital com elementos que reforçam a conexão do Galo com as manifestações culturais pernambucanas.

Inclusão e criatividade

Além do chamado central para a sustentabilidade, o Galo da Madrugada de 2025 chama a atenção para o poder da inovação e da inclusão social.

"O poder de inovar a tradição é repensar o fazer do carnaval, não só pela ótica da sustentabilidade, mas também pela inclusão e da inovação criativa", destacou Nóbrega.

Para isso, a alegoria terá referências ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), para promover visibilidade à população neurodivergente. O pescoço do Galo terá um crachá de identificação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em se tratando de criatividade, a estrutura contará com referências ao trabalho do paisagista e artista plástico brasileiro Burle Marx, com elementos que remetem ao seu legado e à relação com a cultura pernambucana, como praças e jardins projetados no Recife.

A alegoria tem assinatura do multiartista Leopoldo Nóbrega e da designer e produtora executiva de Germana Xavier, - Divulgação

O Galo cresceu



Sob a assinatura do multiartista Leopoldo Nóbrega e da designer e produtora Germana Xavier, o Galo da Madrugada 2025 será ainda maior: sua altura passará de 27 para 32 metros, com um peso total de 8 toneladas.

O figurino adotará um estilo inspirado no pontilhismo armorial dos bordados dos maracatus de Baque Solto, típicos da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O design da estampa será digital.

