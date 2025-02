Olinda abre central de perdidos e achados para o Carnaval 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Olinda possui um dos maiores - e mais culturais - carnavais do Brasil. Com mais de 1000 blocos de rua registrados e um público fiel de 4 milhões de pessoas, a folia na cidade começa antes mesmo da abertura da festa.

Além da alegria, em uma multidão de pessoas, algo muito comum é perder os pertncer, principalmente documentos e objetos menores.

A Central de Perdidos e Achados, de responsabilidade da Secretaria de Segurança Cidadã de Olinda irá ter horário especial a partir da próxima semana, na abertura do carnaval.

Segundo a prefeitura, a medida visa oferecer suporte contínuo ao longo de toda a festa, com o "objetivo de proporcionar mais segurança e comodidade aos foliões e turistas".

Horário da central de perdidos e achados de Olinda

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos finais de semana, das 8h às 22h.

A partir de 27 de fevereiro, com o início oficial do Carnaval, funcionará 24 horas por dia, e vai até a quarta-feira de cinzas, no dia 05 de março.

"Com o horário ampliado, queremos garantir que as pessoas que perderem ou encontrarem pertences possam recuperá-los com facilidade e segurança, durante todo o período da festa", explicou o representante da Secretaria de Segurança Cidadã.

Após o encerramento do Carnaval, o atendimento voltará ao horário regular.

A Central funciona na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 177, Lado B, no Varadouro.

Compesa suspende abastecimento de água em quatro cidades do Agreste para manutenção; veja áreas afetadas

Compesa suspende abastecimento de água em quatro cidades do Agreste para manutenção; veja áreas afetadas Prefeitura de Paulista faz vistoria para conter avanço do mar e identifica trechos críticos

Prefeitura de Paulista faz vistoria para conter avanço do mar e identifica trechos críticos Giro Metropolitano: Raquel Lyra revela data de reunião de retorno do Conselho Metropolitano da RMR Leia Também

Perdi um objeto, e agora?

Além de tentar buscá-lo diretamente na Central de Perdidos e Achados, deve ser registrado Boletim de Ocorrência Virtual pelo site da Secretaria de Defesa Social (SDS), sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia.

Quem encontrar um objeto que não é seu também deve ir até a central para fazer a entrega.

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />