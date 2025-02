Carnaval 2025: Prefeitura do Recife anuncia esquema de serviços para folia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (18), os serviços prestados pelas secretarias e órgãos municipais no Carnaval 2025. Foram detalhadas as ações de setores como segurança, saúde, mobilidade, limpeza, assistência social e controle urbano, entre outras.

O planejamento, coordenação e monitoramentos dos serviços municipais no período carnavalesco é de responsabilidade da nova Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops). A execução fica a cargo do Centro de Operações do Recife (COP), vinculado à secretaria.

Entre as novidades anunciadas pela prefeitura, está a ampliação do videomonitoramento nos polos festivos, reforço no atendimento de saúde aos foliões e novas ações de combate à violência e discriminação.

Veja detalhes sobre o esquema de segurança, saúde, limpeza, acessibilidade, segurança e outros:



SEGURANÇA



A Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) vai atuar durante todo o período carnavalesco realizando patrulhamento preventivo ostensivo na cidade, de forma integrada com os demais órgãos de segurança (SDS/PE, Bombeiros e segurança privada).

Até o fim do carnaval, a Guarda Municipal terá um total de 4702 lançamentos. A operação contará com 33 viaturas, que farão a cobertura da ilha do Recife Antigo, dos polos descentralizados e dos polinhos, espaços destinados à programação infantil. Além disso, o trabalho da GCMR contará com 498 câmeras de videomonitoramento.

Além de atuar para garantir a segurança dos foliões e a preservação do patrimônio público, a GCMR vai atuar em barreiras e em ações de ordenamento urbano, prestar orientações sobre a programação cultural aos turistas e realizar ações de combate à violência contra a mulher, por meio da Brigada Maria da Penha.

Os pontos de acesso ao Recife Antigo terão barreiras onde os foliões serão revistados antes de adentrar a ilha. Não será permitida a entrada de materiais de potencial risco à segurança, como garrafas de vidro e objetos cortantes.

“Os acessos à ilha vão estar monitorados com câmeras, como também com o efetivo. Seja da Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal e com o Controle Urbano, a gente vai estar fazendo essa revista das pessoas que adentram para que elas não entrem com aquilo que não é permitido”, explica o Secretário Executivo de Gestão de Segurança Cidadã do Recife, Coronel Felipe Oliveira.

Alerta Celular

O secretário também informa que os foliões terão acesso a uma Central de Serviços, onde profissionais da Guarda Municipal, em parceria com Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS), vão cadastrar celulares no programa Alerta Celular, que faz o monitoramento de aparelhos furtados ou roubados.

CONTROLE URBANO

O Bairro do Recife e o percurso do Galo da Madrugada, durante o desfile do bloco, contará com barreiras para garantir apenas o acesso de comerciantes regularizados junto ao poder público.

O processo contempla aqueles que já trabalham regularmente na ilha e, em um segundo momento, os que não operam naquele território, mas que trabalharam no Carnaval de 2024.

SAÚDE

Durante o Carnaval 2025, a Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) vai disponibilizar atendimentos de urgência, serviços de prevenção de doenças e orientações à população.

Ao longo da folia, a população da capital pernambucana vai contar com 10 unidades de pronto atendimento 24h de diversas especialidades médicas, como clínica médica, pediatria, odontologia, maternidade/obstetrícia, traumato-ortopedia, oftalmologia e violência contra mulher. A lista completa pode ser conferida no link https://bit.ly/unid_hosp_servicos_carnaval_2025.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) terá um esquema especial para o Galo da Madrugada, distribuindo, ao longo do percurso do bloco, 33 unidades móveis e 5 Postos Médicos Avançados (PMA). Os PMA estarão nas seguintes localidades:

Praça Sérgio Loreto

Av. Dantas Barreto

Pátio do Carmo

Rua do Sol

Praça do Diário

Para garantir proteção à saúde do usuário, será disponibilizado um stand da Vigilância Sanitária do Recife na Praça do Arsenal e equipes itinerantes nos polos Ibura e Várzea, realizando fiscalização e inspeção.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife também estará no esquema do Carnaval 2025, com atendimento de plantão para denúncias de possíveis focos de mosquito da dengue, das 8h às 17h.

VIGILÂNCIA CONTRA ISTs

Para vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), aids e hepatite virais, a Prefeitura vai disponibilizar 3 pontos de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, na Praça do Arsenal, no Ibura e na Várzea. O resultado sai em cerca de meia hora.

Além disso, os usuários com resultado positivo terão aconselhamento e encaminhamento à rede de saúde, 5 unidades de pré-exposição ao HIV (PreP) e 6 serviços de pós-exposição (PeP).

Serão disponibilizados aos foliões 500 mil insumos de prevenção a ISTs, como preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante.

BEM ESTAR

A Prefeitura do Recife também anunciou um espaço de bem estar atenção ao trabalhador no carnaval. Entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março, das 16h às 2h, serão realizadas gratuitamente práticas integrativas diversas, como ventosaterapia, reflexologia podal, massagem corporal e auriculoterapia.

POLÍTICA SOBRE DROGAS

A assistência social do Recife também vai atuar com ações de sensibilização à proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos durante os dias de folia. Uma equipe itinerante vai realizar ações de abordagem educativa junto aos comerciantes para falar sobre o assunto tanto na Estação Central de Metrô e no acesso à Ponte Duarte Coelho, durante o Galo da Madrugada, quanto no bairro do Recife.

REDUÇÃO DE DANOS

Como estratégia de redução de danos no consumo de álcool, fumo e outras drogas durante o Carnaval, cerca de 280 trabalhadores, entre agentes redutores de danos e arte-educadores, realizarão abordagens e encenações para estimular medidas preventivas e de cuidados em saúde relacionadas aos comportamentos de risco inerentes ao uso de substâncias psicoativas, além de distribuição de insumos para prevenção de ISTs e oferta de troca de garrafas de vidro por plásticas aos foliões.

As equipes poderão ser encontradas no stand da Redução de Danos, na Praça do Arsenal, e no stand Cuide-se, na Alameda de Serviços.

Os profissionais farão abordagens educativas nos polos oficiais, descentralizados e nos polinhos comunitários; nos terminais do Expresso da Folia dos shoppings Tacaruna, Plaza, Riomar e Recife; nas pontes Giratória, Buarque de Macedo e Maurício de Nassau, e no Galo da Madrugada.

Durante o Galo da Madrugada, os redutores de danos atuarão no Forte das Cinco Pontas, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Rua Imperial e Estação Central do Metrô e nas pontes Duarte Coelho, Princesa Isabel e Duarte Coelho.

Também será realizada ação de prevenção do uso do cigarro eletrônico na Praça do Arsenal.

ACESSIBILIDADE

Uma novidade anunciada pela Prefeitura do Recife foi a versão do cardápio do Polo Gastronômico em braile, em parceria com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.

Durante os dias de folia, os cidadãos também terão acesso à Central de Direitos Humanos e Acessibilidade no Recife Antigo, com equipe multidisciplinar composta por agentes, técnicos de direitos humanos, psicólogos, advogados e assistentes sociais.

O Camarote da Acessibilidade será um espaço voltado para os foliões com deficiência cadastrados no Conecta Recife e vai contar com intérpretes de Libras, audiodescritores e técnicos em Direitos Humanos. Os foliões terão uma rota acessível para chegar ao camarote.

PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

A Prefeitura do Recife vai atuar, pela primeira vez, junto ao Conselho Tutelar em ações para a proteção de crianças no carnaval.

Uma equipe itinerante vai circular para identificar crianças com pulseiras com nomes e telefone dos responsáveis.

Além disso, para proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabillidade ou trabalho infantil durante os dias de folia, serão montados Espaços de Proteção coordenados por profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (SERS).

Nos arredores dos polos de Carnaval do Recife, os profissionais vão atuar para identificar situações de violação de direitos e encaminhar as crianças e adolescentes para esses espaços.

No sábado, 1º de março, durante o Galo da Madrugada, a Escola Sérgio Loreto vai acolher os menores e oferecer alimentação. No polo Recife, entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março, a Casa do Pequeno Folião vai funcionar com alimentação e dormida. Em Santo Amaro, a Creche Ana Rosa Falcão vai funcionar do dia 27 ao dia 5, com alimentação e dormida para crianças e adolescentes e, no polo do Ibura, o Campo da Areia vai ofertar alimentação, do dia 1º ao dia 4 de março.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A atuação na prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher vai contar com efetivo de 115 pessoas, uma central e Brigada Maria da Penha e funcionamento 24h do Centro Clarice Lispector, com equipe em regime de plantão - com psicóloga, advogada e assistente social. O serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector para orientação (Whatsapp 81.99488-6138) vai funcionar 24h.

Já o SER Clarice funcionará durante o carnaval das 7h às 19h.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO URBANA

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) vai mobilizar um efetivo de 1,2 mil pessoas nos serviços de gerenciamento de limpeza urbana, recolhimento de resíduos, varrição, lavagem e manutenção de vias.

Além disso, nos dias de folia terá 16 caminhões-pipa, 18 compactadores de lixo, 3 caminhonetes, 2 veículos de elevação, triturador, caçamba e caminhão munk.

Para o descarte adequado do lixo, os foliões terão acesso a 50 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados nos polos de festividades da cidade.

A gestão anunciou, ainda, a proteção de prédios e equipamentos com tapumes e o reforço na iluminação da cidade.

Diferentes pontos do Recife vão receber a operação tapa buraco, limpeza de galerias e manutenção de passeios.

RECENTRO

Entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março, das 16h às 2h, a Central do Carnaval 2025 será o Ponto do Recentro.

No local, os foliões poderão participar de ativações como uma adesivação de imagens de pessoas que estão nos cenários e paisagens do Centro, dois óculos de Realidade Virtual onde os foliões poderão emergir em lugares do Centro da Cidade por meio de um tour virtual e uma cabine com decoração inspirada em pessoas que fazem o dia a dia da área central do Recife, repleta de papéis coloridos, sendo alguns deles premiados.

TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Carnaval do Recife 2025 terá uma Central do Artesanato, que reunirá 52 artesãos cadastrados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte).

O programa Economia Solidária contará com barracas nos polos centralizados e descentralizados, comercializando comidas e bebidas para os foliões. Os trabalhadores informais são ligados a associações de moradores do Recife.

Além disso, estudantes formados nas Escolas Profissionalizantes do Recife vão ofertar serviços no “Espaço Beleza”, onde o folião poderá contratar maquiagem, penteado e massagem relaxante. Profissionais da Associação da Costureiras de Casa Amarela também estarão fazendo fantasias, reparos e customização de peças carnavalescas.