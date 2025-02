Compesa divulga estratégia de abastecimento no Carnaval das cidades que são foco da folia no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Compesa elaborou uma estratégia de abastecimento para atender os foliões e veranistas das cidades que são foco da folia no estado. O regime especial será iniciado em Olinda na semana pré-carnavalesca, a partir da sexta-feira (21), e se estenderá até o domingo (09/03). Áreas do município, um dos principais focos da folia na Região Metropolitana do Recife, seguirão um cronograma de distribuição reforçado, recebendo água todos os dias das 09h às 18h. Estarão neste regime os bairros da Ribeira, Carmo, Varadouro, Alto da Sé, São Francisco, Santa Tereza, Umuarama, V8, Amaro Branco e Ilha do Maruim, assim como as ruas 13 de Maio, Prudente de Morais e Bertioga.

Já os bairros e áreas do Monte, Bultrins, Amparo, Guadalupe, Bonsucesso, Alto da Nação e Barreira do Rosário, o atendimento ocorrerá das 20h às 05h do dia seguinte, em dias já previstos em calendário. A consulta ao calendário de abastecimento da Compesa continua disponível nos canais de atendimento da empresa: site www.compesa.com.br, App Compesa e telefone 0800 081 0195.

Na capital pernambucana, no foco da folia, o Recife Antigo já tem abastecimento diário, mas durante os festejos, a distribuição de água será monitorada para garantir o fornecimento sem intermitência. Já no bairro de São José, onde é realizado o desfile do Galo da Madrugada, no sábado de Zé Pereira, o abastecimento será reforçado para garantir a diversão do folião.

No Litoral Sul, as praias de Porto de Galinhas e Muro Alto terão abastecimento diário, dos dias 01 a 09 de março. A melhoria será possível graças a uma obra emergencial realizada pela Compesa para reativação de uma antiga estação de tratamento de água em Porto de Galinhas. Foram investidos R$ 400 mil nessa iniciativa, o que possibilitou um incremento de 45 litros de água por segundo mesmo sem a plena recuperação das barragens de Bita e Utinga, em Ipojuca, que estavam com níveis baixos devido à escassez hídrica.

Além do esquema especial de distribuição, 18 carros-pipa vão reforçar o abastecimento na Região Metropolitana do Recife durante o período de festejos de momo. O atendimento pelos veículos dará apoio aos veranistas e residentes em áreas como os bairros de Pau Amarelo, Maria Farinha, Conceição e Janga, em Paulista, além de Itamaracá e Ponta de Pedras, em Goiana. Os carros-pipa poderão ser solicitados através da central de atendimento 0800 081 0195 (Itamaracá ou Ponta de Pedras) ou presencialmente na Loja de Atendimento de Itamaracá.

AÇÕES PREVENTIVAS

A Companhia vem trabalhando preventivamente desde o início de janeiro, para assegurar a operação dos sistemas de abastecimento. No Grande Recife, já foram executados aproximadamente 900 serviços nos principais corredores da folia, e as equipes da Compesa continuam vistoriando cerca de 180 quilômetros de ruas. As equipes de produção também têm atuado na manutenção preventiva e corretiva dos principais sistemas produtores da RMR, como Tapacurá, Botafogo, Pirapama e Alto Céu, para assegurar a continuidade do abastecimento da população.

As ações preventivas no sistema de esgotamento sanitário dos principais polos de animação da RMR também estão sendo executadas pela Companhia, por meio da BRK, desde o início do ano. A iniciativa visa garantir a continuidade da operação das redes coletoras de esgoto diante do aumento significativo no uso durante o período carnavalesco. As atividades preventivas seguem até o final de fevereiro, com previsão de vistorias de aproximadamente 60 km de tubulações em bairros como Recife Antigo, Santo Antônio, São José e Boa Vista, no Recife, além do Amparo, Carmo, Bairro Novo, Varadouro e Guadalupe, em Olinda.

Já no interior, as ações para assegurar a continuidade do abastecimento nas cidades do Sertão estão concentradas em Triunfo, Salgueiro e Afogados da Ingazeira. As equipes de produção da Compesa têm atuado na manutenção preventiva e corretiva dos principais sistemas produtores, como Adutora do Oeste, Adutora do Moxotó e sistemas locais.

Nas regiões do Agreste e Matas, a Compesa intensificou as ações na rede de distribuição realizando vistorias para identificação e conserto de vazamentos, reposição de pavimento, conserto e substituição de ramais, manutenção de registros e elevatórias, além da requalificação de unidades operacionais. Todas essas iniciativas tiveram o objetivo de garantir a regularidade do abastecimento nas principais cidades foco da folia, como Bezerros, Pesqueira, Gravatá, Nazaré da Mata e no Litoral Sul. Além disso, as equipes de produção também têm atuado na manutenção preventiva e corretiva dos principais sistemas produtores, como Jucazinho e a Adutora do Agreste.

PLANTÃO DE ATENDIMENTO

Durante os festejos, a Companhia também vai garantir equipes de plantão para atendimento a eventuais ocorrências de vazamentos ou extravasamentos e assegurar a operação dos sistemas, mesmo diante do aumento da demanda nas cidades. Na Região Metropolitana do Recife, 243 profissionais estarão envolvidos na execução de manutenções nas redes de distribuição de água e mais 1000 profissionais na operação e manutenção da produção e distribuição de água. No interior, mais de 500 profissionais da Compesa estarão de plantão no interior para atuar nas cidades com ou sem tradição carnavalesca.

Para um carnaval ainda mais tranquilo para a população, cerca de 33 equipes da BRK, totalizando 68 profissionais, estarão de plantão durante os dias da folia para atender eventuais solicitações emergenciais e assegurar o funcionamento adequado dos sistemas. Além disso, a BRK ampliou o monitoramento remoto por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), permitindo a detecção rápida de possíveis alterações e a atuação preventiva nas estações elevatórias. O atendimento às demandas especiais será feito em horários estratégicos, durante a madrugada, para não interferir nas comemorações. Em caso de necessidade de solicitações sobre o sistema de esgotamento sanitário, a população pode entrar em contato com a central de atendimento da Compesa, pelo telefone 0800 081 0195.