Leite materno: HRJN convoca mães para doar ao banco de leite da unidade

Com a baixa crítica no nível de leite materno, o Hospital Regional Jesus Nazareno (HRJN) convoca o mães que estejam com a produção em excesso para doar à unidade.

“Precisamos chamar a atenção da população para ajudar. O leite materno é o melhor alimento para as crianças, principalmente aquelas que estão com um estado de saúde mais debilitado”, aponta a coordenadora assistencial do banco de leite do HRJN, Carol Vasconcelos.

O leite materno é crucial para a saúde dos bebês prematuros e abaixo do peso, principalmente para aqueles internados em UTI, UCI ou alojamento Canguru. Além disso, é o alimento mais importante nos primeiros seis meses da criança.

Por dia, o hospital necessita de cerca de 500 ml de leite materno para abastecer os seus pacientes. Atualmente, há 25 litros em estoque no banco de leite, quantidade suficiente para um mês e meio.

“Para a retirada para a doação, o leite deve ser armazenado em potes de vidro com tampa de plástico, como os de maionese ou café. O papel que vem na parte interna da tampa precisa ser retirado antes de todo o processo. Nós disponibilizamos esses recipientes e também orientamos sobre todo o processo que deve ser realizado. A mulher não precisa nem se preocupar em levar até o hospital, nós vamos buscar a doação”, explica Carol.

Para realizar as doações e receber orientações, é possível entrar em contato através do número (81) 3719-9338.

