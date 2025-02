Carnaval de Pernambuco vai contar com força feminina nas ruas para atendimento emergencial aos foliões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A força feminina estará presente na linha de frente dos serviços essenciais durante o Carnaval de Pernambuco. Na Neoenergia Pernambuco, no Samu e no Corpo de Bombeiros, dezenas de eletricistas, bombeiras e socorristas mulheres estarão de plantão durante os dias de Momo.

O objetivo é garantir o fornecimento de energia e o pronto atendimento para que a festa continue iluminada e todos possam ser atendidos de forma rápida e assertiva, demonstrando que competência e dedicação não têm gênero.

No Recife e em Olinda, onde acontece um dos maiores carnavais do Brasil, a eletricista Priscila Gabriela será uma das profissionais da Neoenergia Pernambuco a trabalhar durante a folia. Para ela, estar na linha de frente em um evento dessa magnitude é um símbolo de transformação.

“Sempre ouvi que esse não era um trabalho para mulheres, mas aqui estamos nós, garantindo que o Carnaval siga iluminado. Nossa presença mostra que podemos estar onde quisermos”, afirma Priscila.

A presença feminina também se destaca no Corpo de Bombeiros de Pernambuco, com profissionais como Géssica Moura atuando no resgate e na segurança da população. “Nas festividades carnavalescas, vamos continuar trabalhando com empenho para preservar a integridade dos foliões e garantir o nosso compromisso com a segurança da população”, afirma.

No Samu, mulheres como Stefany Farias e Willianny Aquino terão papel fundamental nos atendimentos de emergência. Stefany estará nas ambulâncias, garantindo assistência a quem precisar, enquanto Willianny fará parte das motolâncias, que atravessam o trânsito intenso da folia para prestar socorro rápido. “O atendimento imediato pode salvar vidas. Nossa presença no Carnaval é essencial para levar socorro a quem precisa”, ressalta Willianny.

A atuação dessas mulheres em serviços essenciais durante o Carnaval reflete uma transformação social importante, promovendo a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

Campanha

A Neoenergia Pernambuco desenvolveu uma campanha de segurança para todas as áreas de concessão da empresa no Brasil com dicas e orientações serão veiculadas em emissoras de rádios, nas mídias sociais e, em parceria com o Galo da Madrugada, em um trio elétrico no desfile do maior bloco de Carnaval do mundo.

A intenção é contagiar milhões de foliões com diversão e bom-humor ao falar de um tema relevante e que não pode ser esquecido durante a festa: a segurança na rede elétrica. Para isso, a companhia conta com o carisma e a popularidade do cantor e percussionista Carlinhos Brown. O artista empresta a sua voz ao jingle Energia é Folia.

Com essas iniciativas, a Neoenergia reforça o seu protagonismo no setor elétrico nacional, conscientizando o público por meio da música.