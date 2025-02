Edifício Holiday é arrematado em leilão por R$ 21,5 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Edifício Holiday foi vendido em leilão por mais de R$ 21,5 milhões, nesta quinta-feira (20). Este foi o segundo leilão do emblemático edifício da capital pernambucana, que está interditado desde 2019 devido a danos nas instalações elétricas.

No primeiro certame, em 20 de janeiro deste ano, o lance mínimo era de R$ 35.731.026,76, mas nenhuma oferta foi feita. Com isso, um segundo leilão foi marcado para a manhã desta quinta, com um lance mínimo no valor de R$ 21.438.616,05.

O arremate, nesta quinta-feira, foi de R$ 21.538.616,05 e foi o único lance dado na disputa, que ocorreu de forma online, na plataforma Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br), conduzido pelo leiloeiro Luciano Rodrigues.

Na plataforma, consta a informação de que o arremate foi dado por um usuário da Paraíba apresentado de modo anônimo como “R***F”.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) disse que o lance único foi dado na modalidade parcelado, com pagamento de 30% no prazo de 24h e o saldo restante a ser quitado mediante depósito judicial em até 12 parcelas mensais sucessivas, cujos valores serão corrigidos monetariamente pela tabela Encoge.

"A autoria do lance será revelada com a homologação da proposta nos autos do processo em breve", informou o TJPE.

Plataforma online Lance Certo Leilões, onde ocorreu a disputa, mostra que o arremate foi o único lance da disputa, dado por um usuário da Paraíba - Reprodução/Lance Certo Leilões

O valor total arrecadado com o leilão será usado para quitar, nesta ordem:

(1) eventual dívida trabalhista;

(2) tributos sobre o imóvel;

(3) eventual débito com concessionárias de serviço público;

(4) o ressarcimento do Município do Recife das despesas com Administrador Judicial;

(5) despesas com a perícia para aferir o valor de mercado do bem;

O valor que sobrar, após essa sequência, será rateado entre os proprietários ou aqueles que apresentem justo título documentalmente incontroverso de propriedade.

Edifício não pode ser demolido

Construído em 1956 no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o Edifício Holiday é um marco da arquitetura moderna pernambucana, interditado em março de 2019 por requerimento da Prefeitura do Recife, devido às instalações elétricas precárias que o colocam em risco de incêndio. Além disso, o imóvel enfrentava uma inadimplência mensal de mais de 60%.

O edifício de 17 andares conta com 476 apartamentos e também abrigava 17 lojas e boxes comerciais. Com a interdição, ele foi desocupado. Ao todo, são cerca de 15 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente cinco mil metros quadrados de área de terreno.

Mesmo com a venda em leilão, o Edifício Holiday deve ser preservado como patrimônio arquitetônico, sem demolição integral, conforme decisão judicial. O comprador deve seguir as diretrizes do Plano Diretor do Recife, garantindo a manutenção das características históricas, exceto em caso de comprometimento estrutural comprovado.

