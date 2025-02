Justiça Federal recebe denúncia sobre compra de respiradores e instaura ação penal contra ex-gestores da Saúde do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Justiça Federal de Pernambuco (JFPE) recebeu, na última segunda-feira (17), as denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal (MPF) para instaurar o início da ação penal contra Jailson de Barros Correia, ex-secretário de Saúde do Município do Recife; Felipe Soares Bittencourt, ex-diretor Executivo de Administração e Finanças da Secretaria de Saúde do Recife; e Mariah Simões da Mota Loureiro Amorim Bravo, ex-gerente de Conservação de Rede da Secretaria de Saúde do Recife. Os três estão sendo acusados de compra ilegal de ventiladores pulmonares no período da pandemia da Covid-19.

Os ex-agentes públicos vão responder pelos crimes previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/93 (dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade) e também o de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal (Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio).

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, os três teriam dado causa a contratações diretas ilegais, através dos processos de dispensa de licitação celebrados pelo município do Recife com a empresa Juvanete Barreto Freire ME (BRASMED Veterinária), tendo como objeto a aquisição de 500 ventiladores pulmonares, voltados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, tudo isso com recursos financeiros repassados pela União através do Fundo Nacional de Saúde.

O valor a ser pago pelos 500 aparelhos seria no montante de R$ 11.550.000,00. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou à Polícia Federal, na época, que a fabricante não tinha autorização para produzir os equipamentos e que os mesmos não poderiam ser utilizados em humanos - surgiram vídeos dos respiradores sendo testados em porcos.

Além disso, os contratos foram firmados com documentos contendo informações falsas, no sentido de que a BRASMED Veterinária, na verdade, era empresa de "fachada" da BIOEX, que estava impossibilitada de contratar com o Poder Público, em decorrência de débitos fiscais, além de não se enquadrar no regime simplificado de tributação.

Outros responsabilizados

Mais três envolvidos na negociação ilegal se tornaram réus: Juarez Freire da Silva, administrador e proprietário das empresas do Grupo "Brasmed", que teria, dentre outras empresas, a BIOEX; Juvanete Barreto Freire, sócia titular da empresa de "fachada" contratada (BRASMED Veterinária); e Adriano César de Lima Cabral, representante comercial BRASMED Veterinária e que teria ciência de todas as irregularidades das empresas envolvidas, sendo o responsável por ter intermediado a contratação direta ilegal junto a Prefeitura do Recife.



Os três vão responder pelo crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 (Dispensar ou inexigir licitação). Porém, os empresários Juarez e Juvanete também foram denunciados no 312 do Código Penal, que versa o crime de peculato.

A Justiça Federal de Pernambuco já determinou a citação dos cinco acusados para que eles respondam à acusação por escrito no prazo de 10 dias. A decisão foi assinada pelo Juiz Federal Substituto da 36ª Vara/PE, Augusto César de Carvalho Leal.