O Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda seus direitos

Saiba se você é obrigado a trabalhar no carnaval e o que é permitido pela lei trabalhista durante os dias 3,4,5 e 7 de março que será a Carta Magna

O carnaval deste ano acontece nos dias 3, 4 e 5 de março, contando também com o final de semana e o feriado da Carta Magna que acontece no dia 7 de março.

Mas o período de comemoração do carnaval não é feriado na maior parte das cidades brasileiras, sendo assim o trabalhador depende da organização da empresa para aproveitar dias de folga na época.

A governadora Raquel Lyra decretou na última sexta-feira ponto facultativo nos dias 3,4, 5 e 7 de março.

O advogado trabalhista Enio Vegas, explicou que apesar do decreto, a folga fica a critério do empregador. "Se o empregador determinar que o empregador deve trabalhar naquele dia, então ele vai ter que, de fato, trabalhar e prestar o serviço naquele dia que ele foi convocado".

O advogado ainda explicou em entrevista a TV Jornal, que o em caso de folgas concedidas o empregador deve pagar essas horas negativas.

"Se a empresa fechar no carnaval, o empregado precisa, sim, compensar esses dias não trabalhados. Isso se dá, mediante a uma negociação com um empregador, através de um acordo individual ou escrito, ou diante de uma convenção coletiva, de acordo com o sindicato da categoria".