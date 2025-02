UFPE: vazamento de água causa danos a documentações do TRT-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudantes e funcionários da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgaram, nesta quinta-feira (20), informações sobre um vazamento de água que atingiu o sexto andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), no Campus Recife, causando infiltrações no quinto e quarto andar do prédio.

Arquivos e documentações

De acordo com informações de estudantes e professores da UFPE, o vazamento atingiu o Laboratório de História e Memória (LAHM), responsável por armazenar documentações e arquivos referentes a processos trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Pernambuco. O acervo continha cerca de 200 mil arquivos e, até o momento, não existe uma estimativa dos danos.

"A gente tem uma sala de acervo maior, que é o salão, onde ficam também os computadores. Tinha água jorrando em cima dos computadores, em cima de scanner, e as outras duas salas anexas de documentação também foram afetadas", afirmou uma estudante que preferiu não se identificar.

Imagem de estudantes retirando arquivos no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Zayra Pereira / JC Imagens

Desde a manhã desta quinta-feira (20), estudantes e funcionários da UFPE estão fazendo a retirada das documentações da área alagada. "Uma grande mobilização e uma força-tarefa para salvar da documentação do LAHM", concluiu a estudante.

Reitoria

Segundo a UFPE, uma tubulação se rompeu, provavelmente durante à noite, e às 6h30 da manhã um funcionário percebeu e interrompeu o fluxo de água no prédio.

Durante à tarde, ocorreu também uma reunião com várias autoridades, incluindo pró-reitores da Universidade Federal de Pernambuco, além dos diretores do CFCH.

Em nota, a Universidade afirma que a partir desta sexta-feira (21), a equipe da Sinfra, a Superintendência de Infraestrutura, iniciará os estudos hidráulicos e elétricos para que seja providenciada uma empresa para a manutenção do centro.

Imagem do do Laboratório de História e Memória na UFPE - Zayra Pereira / JC Imagens

Infraestrutura

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, Marília Machel conta que há cerca de três meses o prédio sofreu outra infiltração em documentações.

"A gente teve um resultado semelhante, de dimensão menor, que atingiu um outro acervo da gente, que é o acervo do Nudoc, que é um acervo também de documentação relevante, com as pesquisas da história de Pernambuco, que também foi danificada e até agora não tivemos soluções para recuperar essa documentação", pontuou.

Imagem de infiltrações no teto do Laboratório de História e Memória na UFPE - Zayra Pereira / JC Imagens

Além disso, estudantes e professores também apontaram o sucateamento sofrido pela UFPE, com infraestrutura prejudicada, rachaduras e muitas vezes, falta d'água. "O prédio está precisando de manutenções básicas", afirmou Marília. "Um desrespeito com os alunos, um desrespeito com os docentes, não é aquilo que uma universidade deve ser", concluiu.

Confira íntegra da nota

A administração central da UFPE informa que ocorreu hoje (20) um problema hidráulico que gerou infiltração e vazamento de água sobre arquivos de pesquisa sob a guarda da UFPE, em salas dos Departamentos de História e de Geografia, localizadas no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), no Campus Recife. Assim que a Reitoria da Universidade foi notificada do ocorrido, várias providências foram tomadas no sentido de realizar limpeza do local, iniciar a recuperação de documentos que possam ter sido atingidos e ainda desenvolver estudos da parte hidráulica e elétrica do prédio.

Logo após o incidente, foi deslocado um grupo de funcionários terceirizados para efetuar a remoção do material que sofreu danos e realizar a limpeza do local. À tarde, uma equipe de dirigentes, formada pelo chefe de Gabinete, Fernando Nascimento; pelo chefe de Gabinete adjunto, Emanuel Morais; pelo pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Pedro Carelli; pelo pró-reitor de Administração, Rodrigo Simões; e pelos superintendentes de Infraestrutura, Liélio Bezerra Brandão, e de Projetos e Obras, Carlos Falcão, bem como diretores/as das pró reitorias e outros membros das equipes da administração central, esteve no local para avaliar os danos e dar os primeiros encaminhamentos.

A equipe participou de reunião com os diretores do CFCH, os professores Maria da Conceição Lafayette de Almeida e Ricardo Pinto de Medeiros, e docentes dos Departamentos de História e de Geografia. Neste encontro, ficou acordado que a Universidade se compromete em fazer a contratação de equipe especializada para realizar a restauração dos documentos que tenham sido atingidos. Foi criada uma comissão envolvendo a Reitoria, a gestão do CFCH, estudantes, professores e técnicos administrativos para fazer o acompanhamento das ações de reparo do prédio.

A partir de amanhã (21), a equipe da Sinfra vai iniciar estudos da parte hidráulica e elétrica, para que seja providenciado um diagnóstico do prédio, e seja contratada uma empresa para as devidas adequações.