O 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE), “Batalhão João Fernandes Vieira”, realizará neste domingo (23) um passeio motociclístico pelas ruas do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, para celebrar os 75 anos da instituição. Para participar do evento, que tem caráter solidário, os interessados devem fazer a doação de 1kg de alimento não perecível, que valerá como inscrição.

A concentração para o evento será no quartel do 4º BPE, localizado na BR-232, Km 6, no Curado, com a largada programada para acontecer às 9h. O trajeto culminará no Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. Ao final da atividade, todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições de caridade da Região Metropolitana do Recife, reforçando o compromisso do batalhão com a solidariedade e a responsabilidade social.

Em celebração aos 75 anos de criação, o 4º Batalhão de Polícia do Exército promove passeio motociclístico

Solidariedade e diversão

O passeio tem como principal objetivo estreitar os laços entre as Forças Armadas e a comunidade pernambucana, promovendo valores fundamentais como cidadania, respeito às normas de trânsito e responsabilidade social. Além disso, a iniciativa visa proporcionar um momento de lazer e convivência para militares, familiares e a população em geral.

Comemorando 15 anos de tradição, o passeio é uma das atividades que o 4º BPE realiza anualmente, dada a expertise da Organização Militar nas escoltas motorizadas. Para cumprir essa função, os condutores do batalhão passam por rigorosas capacitações, aprimorando suas habilidades e garantindo a segurança e eficiência das ações.

Percurso do passeio motociclístico