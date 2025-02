Festival Pernambuco Meu País no carnaval do Recife terá Maestro Forró, Quinteto Violado e Claudionor Germano; veja programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palco montado pelo governo de Pernambuco fica próximo ao Marco Zero, onde acontecem os principais shows do carnaval da prefietura do Recife

O governo de Pernambuco anunciou nesta sexta-feira (21) as atrações do festival Pernambuco Meu País no Carnaval 2025. O evento terá shows no Recife Antigo, em um palco montado em área próxima ao Marco Zero, onde acontecem os shows da prefeitura do Recife, e em Olinda, na Praça do Carmo.

Entre as principais atrações do palco do Recife estão nomes como Silvério Pessoa, Maestro Forró, Quinteto Violado, Claudionor Germano, Maciel Salu, Mestre Ambrósio. Segundo a secretaria de Cultura de Pernambuco, o espaço promoverá a "promoção da cultura popular do Estado".

Esse palco terá apresentações entre os dias 21 e 23 de fevereiro e entre 28 de fevereiro e 4 de março.



Já em Olinda, as festas começam no dia 27 de fevereiro e seguem até 5 de março. Os shows serão comandadas por Alceu Valença, Raphaela Santos, Priscila Senna, João Gomes, Luiza Sonza, Duda Beat, entre outras atrações locais e nacionais.

A abertura dos festejos da Cidade Alta será realizada com o Cortejo Terra do passo, que sairá do Largo do Bonsucesso às 16h do dia 27. No mesmo horário, às 16h, no Largo do Mosteiro de São Bento, vai acontecer a concentração do Cortejo Brincantes de Pernambuco, composto pelos blocos carnavalescos olindenses.

Além dos dois palcos, o governo também realizará sete edições do "Cortejo Brincantes de Pernambuco", que passará pelas ruas de Recife, Olinda, Caruaru, Ipojuca, Arcoverde, Triunfo e Bezerros.

"Nosso foco é democratizar ainda mais o acesso da população à Cultura. Para isso, estamos ampliando as frentes já bem sucedidas do Carnaval do ano passado, somando com a experiência e amplitude do festival Pernambuco Meu País", afirmou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

Veja a programação completa abaixo.

Pernambuco Meu País: programação completa do Carnaval 2025

Recife - Jardim do Cais do Sertão



21/02 (Sexta-feira)

19h30 | Almir Rouche

21h | Lia de Itamaracá

22h30 | Siba e a Fuloresta

22/02 (Sábado)

17h | Aria Social com o espetáculo “Capiba Pelas Ruas Eu Vou”

17h30 | Guerreiros do Passo (Apresentação e Aulão)

18h| Mestre Anderson e a Ciranda Raiz da Mata Norte com participação do Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira de Nazaré

19h | Quinteto Violado

20h30 | Silvério Pessoa

23/02 (Domingo)

17h | Mestre Ana Lúcia

18h | Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba

19h | Afoxé Omin Sabá

20h | Claudionor Germano

28/02 (Sexta-feira)

15h | Mestre do Galo Preto

16h | Família Salustiano e a Rabeca Encantada

17h | Nailson Vieira com participação do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

18h | Grêmio Recreativo Escola de Samba D’Breck com participação de Gabi do Carmo

1º/03 (Sábado)

15h | Mãe Beth de Oxum - Coco de Umbigada

16h | Orquestra Iorubás de Pernambuco

17h | Orquestra de Frevo Zezé Corrêa com participação de Laís Senna

18h | Maciel Salú com participação de Mano de Baé

02/03 (Domingo)

15h| Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro

16h | Maracatu Nação Pernambuco com participação de Charles Theone

17h | Sambadeiras com participação de Natascha Falcão

18h | Mestre Ambrósio

03/03 (Segunda-feira)

15h | Orquestra 100% Mulher

16h | Afoxé Ogbon Obá

17h | Grupo Bongar

18h | Karynna Spinelli com participação de Helena Cristina

04/03 (Terça-feira)

15h | Mestre João Limoeiro

16h | Juninho do Coco

17h | Larissa Lisboa

18h30 | Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participações de Ed Carlos, Gabi da Pele Preta e Ylana Queiroga

Olinda - Praça do Carmo

27/02 (Quinta-feira)

17h | Chegada do Cortejo Brincantes de Pernambuco18h | Gangga Barreto

19h30 | Lenine

21h30 | Raphaela Santos

23h30 | Alceu Valença

28/02 (Sexta-feira)

17h | Orquestra de Frevo Zezé Correa

18h | Dadá Boladão

19h30 | Priscila Senna

21h30 | Tayara Andreza

23h30 | Conde Banda Só Brega

1º/03 (Sábado)

17h | Orquestra Malassombro

18h | Nena Queiroga

19h30 | Nonô Germano

21h30 | Elba Ramalho

02/03 (Domingo)

16h | Orquestra Rockfônica de Frevo

17h | Fundo de Quintal

18h30 | Tribo de Jah

20h | Marcelo D2

22h | Teto

00h | Maneva

03/03 (Segunda-feira)

16h | Orquestra de Bolso

18h | Academia da Berlinda

19h30 | Romero de Ferro

21h30 | Duda Beat

23h30 | Luiza Sonza

04/03 (Terça-feira)

16h | Orquestra Arruando

17h | Banda Eddie

18h30 | Renatto Pires

20h | Almério

22h | Geraldo Azevedo

00h | João Gomes

05/03 (Quarta-feira)