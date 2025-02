Recife divulga artistas escolhidos em votação popular para se apresentar em polos descentralizados do Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prefeitura do Recife divulgou neste sábado (22) o resultado da votação popular que escolheu as atrações que vão se apresentar nos 27 polos descentralizados e comunitários do Carnaval 2025. Do total de 1.047 opções culturais disponíveis, 67 artistas, bandas e agremiações foram selecionados para participar das festas na capital.

A atração mais votada foi o cantor e músico Aborto do Cavaco, que recebeu 553 votos e se apresentará no polo Jardim São Paulo, na Zona Oeste da capital.

A segunda atração mais votada foi a cantora Lara Couto, que teve 256 votos e fará apresentação na Lagoa do Araçá, na Zona Sul. Depois dela, aparecem as bandas Fogo de Amor e De Cara com o Samba, que integrarão a programação dos palcos do Ibura e de Casa Amarela, respectivamente.

A votação foi realizada em uma plataforma digital da prefeitura entre os dias 18 e 20 de fevereiro. De acordo com a gestão municipal, mais de 13,7 mil pessoas participaram da escolha.

Ao todo, o público pode escolher artistas de 13 categorias: Afoxé, Banda, Bloco Afro, Bloco de Samba, Cantor/Cantora, Ciranda, DJ, Escola de Samba, Grupo de Percussão, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Baque Virado, Orquestra de Frevo e Performista. Veja a lista completa abaixo.

Nos 15 polos descentralizados do Recife e no polo comunitário de Chão de Estrelas, a programação cultural ocorrerá entre os dias 2 e 4 de março. Nos outros 12 polos comunitários, as festas serão realizadas nos dias 3 e 4.

A programação completa dos polos descentralizados do Recife, com todas as atrações e horários de apresentação, ainda não foi divulgada. O principal palco da festa, montado no Marco Zero, receberá nomes como Ney Matogrosso, Baiana System, Pabblo Vittar e Ferrugem.

Lista completa de vencedores da votação dos polos descentralizados do carnaval do Recife

Água Fria

Banda Oju Obá

Afoxé Oba Iroko

Barro

Proposta Ipueira Coco De Rua - Show De Olhos Fechados

Victor Moury

Chão de Estrela

Banda Abé Adú Lofé

Banda Coco Dos Pretos

Afoxé Omolu Pa Kérù Awo

Coelhos

Mc Nani

Thuma Da Pegada

Ipsep

Ricardo Alexandre De Oliveira Lima Junior

Banda Flor De Araçá

Iputinga

Nanau Nascimento

Orquestra Itinerante Super Pop

Joana Bezerra

Dose

Nanny Alvez

Jordão Baixo

Banda Os Moreninhos

Thanya Tulmuto

Mustardinha

Sonnia Aguiar

Danny Brasil

Nova Descoberta

Carlos Eduardo Paulino Soares

Banda Atrevida

Roda de Fogo

Tio Geraldo (Infantil)

P.a Do Cavaco

Santo Amaro

Larissa Lisboa

Grupo Percussivo Tambores D'saia

Totó

Cesar Pakerinha

Thony Vaqueiro

Ibura - UR-2

Fogo Do Amor

Barthel

Ibura - UR-5

Bandamil

Kall Silva

Alto José do Pinho

Red Moskito

Deko Prime E Banda

Se7epalha

Bomba do Hemetério

Reggae Pelo Reggae Sounds

Entidade Cultural Afoxé Ará Omim

Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá

Brasília Teimosa

Mestre Lua

Lady Newton

Elly Carper

Campo Grande

Grupo Sombatuki

Gramophante

Dj Eli

Casa Amarela

De Cara Com O Samba

Milton Raulino & O Chorinho No Mangue

Armando Cavalcanti

Cordeiro

Lucinha Guerra

Poli

Mano

Ibura

Madry Calypso

Anderson Konhaque

Orquestra Arrecifes Frevo

Jardim São Paulo

O Quartinho

Aborto Do Cavaco

Boca Miúda

Lagoa do Araçá

Lara Couto - Alegria De Carnaval

Portozero

Janete Saiu Para Beber

Linha do Tiro

Junior Soull

Albino Baru

Talita Gomes

Poço da Panela

Matucana

Fsnipes

Legião Urbana Recife Cover

Várzea