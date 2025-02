Carnaval de Olinda 2025: Prefeitura anuncia programação completa de serviços e infraestrutura para a folia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura de Olinda divulgou nesta segunda-feira (24) a programação de serviços e infraestrutura para o Carnaval 2025, que tem como tema "Todos Juntos Numa Só Alegria".

Com o objetivo de garantir uma festa segura e acessível, a gestão municipal preparou um esquema especial envolvendo saúde, segurança, limpeza urbana, turismo e mobilidade.

A abertura oficial do evento acontece na quinta-feira (27), a partir das 15h, com um cortejo tradicional que percorrerá as principais ruas do Sítio Histórico.

Limpeza e infraestrutura urbana

A Secretaria de Gestão Urbana montou um plano especial de limpeza para atender à demanda gerada pelo Carnaval. Serão utilizadas máquinas de varrição mecânica, sopradores e caminhões de lavagem e compactação.

Além disso, 350 banheiros químicos serão distribuídos em pontos estratégicos, como a Praça do Carmo, o Mercado Eufrásio Barbosa e a Ladeira da Sé.

A limpeza no Sítio Histórico começará às 22h, enquanto nas outras áreas da cidade seguirá o cronograma habitual.

Segurança

A Secretaria de Segurança Cidadã atuará em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos para garantir a segurança dos foliões. Serão instaladas 120 câmeras de monitoramento, incluindo 12 adicionais no Sítio Histórico.

Pela primeira vez, drones serão utilizados em três pontos fixos, com transmissão ao vivo para os centros de controle. A Delegacia Interativa Perdidos e Achados funcionará 24 horas por dia durante o período de festas.

Saúde e bem-estar

A Secretaria de Saúde preparou uma estrutura para atender os foliões. Haverá um Espaço de Promoção da Saúde na Praça João Pessoa, com orientações sobre cuidados básicos, distribuição de preservativos e testes rápidos para HIV e sífilis.

Além disso, serviços de urgência e emergência, como o SAMU 192 e uma UPA móvel, estarão disponíveis em pontos estratégicos, como a Praça do Rosário e a Policlínica João de Barros Barreto.

Proteção social e acessibilidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos montou o Polo de Proteção a Crianças e Adolescentes, que funcionará no Clube Atlântico. O espaço oferecerá atividades lúdicas e recreativas para crianças e adolescentes, além de refeições.

O Camarote da Acessibilidade, localizado na Praça do Carmo, atenderá pessoas com deficiência e seus acompanhantes, com 60 vagas diárias e lanches inclusos.

Turismo e gastronomia

A Secretaria de Turismo promove o Polo Gastronômico "Olinda dá Gosto no Carnaval", que reunirá 14 chefs locais no Sítio de Seu Reis. A campanha "Livre de Assédio" também será reforçada, com pontos de apoio para acolhimento e orientação às mulheres.

Além disso, será lançado o "Visit Olinda", um canal oficial de turismo da cidade, com informações sobre as riquezas históricas e culturais de Olinda.

Mobilidade e transporte

A Secretaria de Mobilidade Urbana organizou uma operação especial para otimizar o trânsito durante o Carnaval. Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos e 6 móveis, além de rotas alternativas para transportes por aplicativo.

O Expresso da Folia, em parceria com o Consórcio Grande Recife, oferecerá linhas especiais de ônibus para facilitar o acesso ao Sítio Histórico.

Cultura e diversão

A programação cultural inclui desfiles de maracatus, palhaços e orquestras, além do Projeto Cultura Itinerante, que levará manifestações culturais para as ladeiras da cidade.

A abertura oficial dos polos de folia acontece no dia 27 de fevereiro, marcando o início das festividades.

Sustentabilidade

A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano promoverá a coleta seletiva de resíduos e a troca de garrafas de vidro por plástico em 18 pontos de controle.

Além disso, um serviço inédito de coleta de óleo será realizado em 20 estabelecimentos comerciais.