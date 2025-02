Em Serra Talhada, Raquel Lyra entrega estrada de acesso ao Habitacional Vanete Almeida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cumprindo agendas no Sertão do Pajeú, a governadora Raquel Lyra entregou, nesta segunda-feira (24), uma via de acesso entre a Vila Bella e o Habitacional Vanete Almeida, no município de Serra Talhada. Com um investimento de R$ 3,5 milhões, uma estrada de 1.300 metros de extensão foi concluída pela Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado (Cehab), dentro do programa PE na Estrada. A via irá beneficiar os futuros moradores do habitacional, que têm 902 casas e previsão de conclusão em abril. Além da via de acesso, também foram realizadas intervenções de desvio, sinalização, acostamento e ciclofaixa.

“Sabemos da importância da retomada das obras do residencial, que estavam paralisadas há mais de 10 anos. Conseguimos, junto ao governo federal, garantir o andamento deste residencial com o investimento estadual de R$ 4 milhões na obra viária, mais R$ 3,5 milhões para que a Compesa pudesse chegar até lá. Dentro do programa PE na Estrada, estamos realizando obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, que têm começo, meio e fim”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

OBRAS DE HABITACIONAL

A via para acessar o Habitacional Vanete Almeida é uma das contrapartidas do Governo de Pernambuco para a retomada das obras do conjunto de 902 casas do habitacional. A ordem de serviço da obra foi assinada em 25 de novembro de 2024, com previsão de conclusão em três meses.

A melhoria da via de acesso facilita a mobilidade da região de Vila Bella em Serra Talhada, beneficiando diretamente os moradores e promovendo melhores condições de tráfego e acessibilidade. “Esse investimento garante a efetividade do habitacional. Trabalhamos juntos para chegar à vida das pessoas mais rapidamente”, comentou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

A nova via conta com pavimentação asfáltica em CBUQ (cimento betuminoso usinado a quente), transporte completo com bueiros, valetas e sarjetas, além de sinalização vertical e horizontal, incluindo placas e marcações no pavimento. O projeto também contempla acostamentos e uma ciclofaixa, garantindo mais segurança e mobilidade para pedestres e ciclistas da região.

MAIS MORADIAS

O empreendimento foi contratado inicialmente pelo valor de R$ 52,4 milhões. Com o aporte adicional de recursos de mais de R$ 91 milhões, o novo valor proposto para conclusão é de R$ 145,1 milhões. O Vanete Almeida é o quinto conjunto residencial em que o Governo viabiliza a entrega. Até agora, quatro habitacionais, que já somam 944 moradias a famílias de baixa renda na Região Metropolitana do Recife e Agreste Central, foram entregues. Quando o habitacional de Serra Talhada estiver pronto, em abril, serão 1.846 unidades habitacionais viabilizadas pelo Estado, somando mais uma região beneficiada: o Sertão do Pajeú.