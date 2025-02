Mercado Público e Feira de Beberibe são requalificados com investimentos de R$ 2,7 milhões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipamento recebeu construção de novo pátio, pintura interna e externa, revitalização do piso, instalação de balcões de granito e mais

O Mercado Público e a Feira de Beberibe, na Zona Norte do Recife, passaram por uma requalificação e foram entregues à população na última sexta-feira (21). A reforma foi realizada pela Prefeitura do Recife e as obras contaram com investimento de R$ 2,7 milhões.

O mercado, que já contava com 54 boxes, ganhou 48 novos bancos de feira, com pontos de energia e áreas de armazenamento de mercadorias.

Além disso, recebeu pintura interna e externa, revitalização do piso, recuperação das portas de enrolar dos boxes, instalação de balcões de granito e renovação do revestimento dos corredores com cerâmica.

Veja imagens de como ficou o equipamento

Mercado Público e Feira de Beberibe são requalificados pela Prefeitura do Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife/Divulgação Mercado Público e Feira de Beberibe são requalificados pela Prefeitura do Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife/Divulgação Mercado Público e Feira de Beberibe são requalificados pela Prefeitura do Recife - Edson Holanda/Prefeitura do Recife/Divulgação

A requalificação incluiu também a construção de um novo Pátio de Feira, a instalação de quiosques, fiteiros, praça de alimentação e banheiros. A estrutura é em concreto armado, a cobertura é de madeira com telhas isotérmicas e o piso é de granilite.

As reformas no mercado também contaram com a requalificação da instalação elétrica e hidrossanitária, a construção de um castelo d’água e a substituição da caixa d’água.

No pátio, a praça de alimentação foi reformada, contando agora com um quiosque de alimentação e dois novos fiteiros. O espaço também recebeu quatro novos boxes para animais vivos e um estacionamento com piso intertravado.

“Hoje, entregamos a requalificação do Mercado de Beberibe, que inclui não só o mercado, mas também o pátio da feira, que antes não existia. Antes, eram pequenas barracas, e agora temos um pátio organizado. Essa área de restaurante também é nova, e com isso, beneficiamos tanto quem trabalha quanto quem vem consumir”, afirmou o prefeito João Campos.