Comerciantes do Centro do Recife solicitam intervenções na infraestrutura e segurança da cidade

Um grupo de empreendedores de estabelecimentos comerciais da Rua da Imperatriz, no Centro do Recife, se reuniu, na última segunda-feira (24), com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para apresentar reivindicações voltadas à revitalização da área.

O pedido de socorro dos comerciantes da região é antigo. O que antes era uma das vias comerciais mais movimentadas da capital pernambucana se tornou um símbolo do esvaziamento e da decadência da área central.

Na Rua da Imperatriz, as lojas desocupadas são estampadas com placas de venda e aluguel.

Durante a reunião com a Sudene, os comerciantes fizeram um apelo aos gestores públicos e pediram por intervenções na infraestrutura, segurança e reestruturação financeira de impostos referentes à propriedade dos imóveis localizados na via.

O objetivo do encontro foi desenvolver estratégias que devolvesse à Rua da Imperatriz o movimento comercial e o protagonismo econômico, tornando-a mais atrativa para o consumidor da capital pernambucana.

Os comerciantes argumentaram que a revitalização do espaço demanda um esforço integrado entre o planejamento urbano, arquitetônico e ambiental da cidade, por meio de políticas públicas concretas.

Participaram do encontro coordenadores das áreas de gestão da superintendência e representantes da Prefeitura do Recife, do Recentro e do Banco do Nordeste.

Uma das ideias discutidas foi o desenvolvimento de um estudo para identificar as novas oportunidades de ativação da área, em busca de aliar novas práticas de consumo a demandas sociais. A viabilização do levantamento deve contar com a participação dos empreendedores, da Sudene, da Prefeitura do Recife e do Banco do Nordeste.

Rua da Imperatriz era uma das vias comerciais mais movimentadas do Recife e se tornou um símbolo do esvaziamento e da decadência do centro - Divulgação

Parceria

A visita ocorreu dias depois do anúncio de parceria entre Prefeitura do Recife, Sudene e Banco do Nordeste (BNB) que devem investir na revitalização, por meio de retrofit, de complexos multiusos situados no Centro do Recife.

Um fundo de R$ 2 bilhões será destinado a complexos que oferecem, em um único imóvel, moradias e espaços comerciais.

Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, o financiamento traz como principal benefício a possibilidade de financiamentos com prazos de até 12 anos e até quatro anos de carência. De acordo com ele, dependendo do porte da empresa e da localização do empreendimento, o crédito pode cobrir de 50% a 100% do valor do investimento.

“O desafio agora é estruturar a vocação da rua que aponte o seu futuro. E isso se dá através de um estudo. Trata-se de uma pauta que não é exclusiva deste trecho, mas também de outras vias do centro da cidade”, destacou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.