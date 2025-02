Central do Carnaval 2025 oferece serviços, gastronomia e artesanato para uma folia completa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As estruturas ficam localizadas próximo à Praça do Arsenal, no Recife, e visam ofercer mais conforto e praticidade para quem for curtir a festa

A Central do Carnaval do Recife, que reúne áreas de apoio para os foliões, funciona neste ano no dia 27 de fevereiro, das 16h à 00h, e no dia 28 de fevereiro a 4 de março, das 16h às 02h. O espaço fica no entorno da Praça do Arsenal e na Rua do Observatório e reúne uma série de serviços essenciais para os dias de festa.

Ralizadas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, as áreas que contemplam o espaço são a Arena Gastronômica, Central de Serviços e Central do Artesanato, além de espaços dedicados à saúde, informação e bem-estar.

A Arena Gastronômica acontece em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (ABRASEL-PE), reunindo sabores e alvancando a economia.

O espaço oferece desde pratos regionais até opções rápidas, contando com mais de 13 restaurantes. Os estabelecimentos confirmados são:



Bregoso Burguer

Casa da Macaxeira

Cia de Sanduíches

Crepitxo

Dom Espeto

Hakata

My Burger

Najah Esfihas

No Kasquin

O Rei das Coxinhas

Plim

Popcorn Doce Infância

República dos Pastéis

Wayne's Burger



Em 2024, a Arena Gastronômica registrou um faturamento recorde de R$ 1 milhão, um crescimento de 36,8% em relação ao ano anterior, com 56 mil foliões atendidos. Para 2025, a expectativa é superar esses números com ainda mais variedade e qualidade no atendimento.

Central de Serviços

Já a Central de Serviços será um estande de apoio aos foliões, proporcionando uma festa mais confortável. Confira os serviços ofertados:

Assistência à saúde (Cuide-se - Secretaria de Saúde)

Farmácia

RECENTRO

Achados e Perdidos

Secretaria da Mulher

Grife do Carnaval

Guarda Municipal/Alerta Celular

Caixa Eletrônico 24h

PROCON Recife/Ouvidoria

Central dos Direitos Humanos

Central de informações ao folião

Fraldário gratuito

Ambiente dedicado à primeira infância

Central de Artesanato



Celebrando a economia criativa, a Central do Artesanato reunirá 35 boxes com produtos artesanais e serviços que vão desde customização de fantasias até massagem express. O espaço ainda contará com salão de beleza, sala do empreendedor, serviços da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, mídias digitais da Secretaria de Turismo e Lazer e atendimento da Secretaria Executiva da Política de Drogas.

A Cetral do Carnaval gera bastante impacto na economia local e no ano passado, conseguiu gerar mais de 3.341 empregos diretos e indiretos, envolvendo desde a montagem até a operação com atendentes, seguranças, equipes de limpeza e colaboradores dos restaurantes. A movimentação econômica, somando todas as áreas e serviços oferecidos, ultrapassou R$ 3,2 milhões, reforçando a importância do evento para o desenvolvimento local.

O espaço também oferta acessibilidade e tem uma decoração inspirada nas ilustrações oficiais do Carnaval do Recife 2025, criando m espaço de diversão e acolhimento para todos os foliões.