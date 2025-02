Carnaval de Olinda: lavagem das ladeiras é realizada nesta quinta (27) de Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A tradicional lavagem das ladeiras de Olinda acontece na manhã desta quinta-feira (27), reunindo cerca de 300 garis em uma ação que já faz parte do calendário carnavalesco da cidade.

O momento se transforma em uma celebração com presença de orquestra de frevo. Conhecido como o "bloco dos garis", o evento reforça a importância da limpeza urbana no período festivo.

A concentração acontece no Mercado da Ribeira e vai até o prédio da prefeitura e os trabalhadores utilizam um caminhão-pipa com cerca de 10 mil litros de água para a lavagem das ladeiras.

A programação de carnaval de Olinda se inicia oficialmente nesta quinta e vai até a quarta de cinzas, no dia 05 de março.

Esquema de limpeza

De acordo com a gestão de Olinda, as equipes de limpeza atuarão todos os dias do Carnaval, iniciando lavagens às 22h.

O esquema inclui a utilização de máquinas de varrição mecânica, sopradores e caminhões específicos para lavagem e compactação dos resíduos.

A Secretaria de Gestão Urbana também confirmou a instalação de 350 banheiros químicos em pontos estratégicos da cidade, como a Praça do Carmo, o Mercado Eufrásio Barbosa e a Ladeira da Sé.

A lavagem das ladeiras de Olinda conta com uma equipe maior de profissionais que varrem e pulverizam as ruas do Centro Histórico - Sidney Lucena/JC Imagem A lavagem das ladeiras de Olinda conta com uma equipe maior de profissionais que varrem e pulverizam as ruas do Centro Histórico - Sidney Lucena/JC Imagem

Segurança

Neste ano, 120 câmeras de monitoramento serão instaladas, com 12 dispositivos extras no Sítio Histórico. Outro artifício de segurança serão os drones, três pontos fixos contarão com drones transmitindo imagens em tempo real para os centros de controle.

Além disso, a Delegacia Interativa Perdidos e Achados funcionará 24 horas durante todo o período festivo, ajudando na recuperação de documentos e objetos extraviados.

Saúde

A Praça João Pessoa contará com um Espaço de Promoção da Saúde, oferecendo orientações sobre cuidados básicos, distribuição de preservativos e testes rápidos para HIV e sífilis.

Para urgência e emergência, a Policlínica João de Barros Barreto estará disponível e uma UPA móvel está posicionada na Praça do Rosário.

