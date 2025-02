Catadores de recicláveis terão espaço para descanso e refeições durante o Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os catadores e a população em situação de rua que trabalha com reciclagem terão um espaço para descanso, higiene e lazer durante o Carnaval do Recife. A casa Recife Carnaval Sustentável é uma iniciativa da prefeitura da capital pernambucana e vai funcionar da madrugada da sexta-feira (28) à madrugada da quarta de Cinzas (5).

O horário de funcionamento é das 0h às 12h e todos os serviços são gratuitos.

Com capacidade de atender até 150 pessoas, entre homens e mulheres, o espaço dispõe de um dormitório, um espaço de convivência, guarda-volume e vestiário. Os trabalhadores terão duas refeições garantidas, roupas, kit de higiene e toalha de banho.

Além disso, uma equipe de três analistas, sendo assistentes sociais, psicólogos ou terapeutas ocupacionais, seis educadores sociais e dois cadastradores atenderão os frequentadores.

A casa Recife Carnaval Sustentável está localizada na Rua do Amorim, no Bairro do Recife.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) realizou, ao longo do mês de fevereiro, o cadastro dos catadores de materiais recicláveis que irão trabalhar durante o período de festas do Carnaval 2025 no centro da cidade.



“Esta iniciativa é mais uma inovação social realizada pela Prefeitura do Recife no seu Carnaval e é voltada para um grupo de profissionais considerados essenciais para o sucesso dos grandes eventos, os catadores de recicláveis”, destacou Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome.