Programa Mães de Pernambuco alcança 100 mil beneficiárias no mês de fevereiro

O programa Mães de Pernambuco, pela primeira vez, atingiu a marca de 100 mil beneficiárias em um único ciclo desde o seu lançamento, em março de 2024. O recorde foi alcançado neste mês de fevereiro, garantindo o benefício para essas mães, que receberão o pagamento no dia 11 de março.

Criado pelo Governo de Pernambuco e gerenciado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), o Mães de Pernambuco integra o programa Pernambuco Sem Fome e oferece transferência de renda mensal para mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos sem renda. O valor do benefício é de R$ 300,00 por família, independentemente do número de crianças.

“Desde o início do programa, mais de 115 mil mulheres foram contempladas, mas nunca havíamos atingido, em um único mês, o limite máximo de 100 mil participantes. Esse é um momento histórico para o programa e para todas as mães pernambucanas que contam com esse suporte. O Governo de Pernambuco segue comprometido em garantir esse direito a quem mais precisa”, disse o secretário da SAS, Carlos Braga.

Com o limite mensal de 100 mil beneficiárias atingido, o ciclo de fevereiro foi encerrado em 19/02. A nova fase de confirmações, referente ao mês de março, começa nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, e seguirá até 24 de março, com previsão de pagamento para o quinto dia útil de abril.

Sobre o programa

Os pagamentos do Mães de Pernambuco são operacionalizados pela Caixa Econômica Federal, que envia os cartões do programa diretamente para as beneficiárias. Quem ainda não recebeu o cartão pode sacar o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

Para mais informações ou dúvidas, as beneficiárias podem entrar em contato com a Ouvidoria Social pelo e-mail ouvidoria@sas.pe.gov.br ou pelo telefone 0800.081.4421, informando nome completo, CPF e NIS.

