Com apoio a 1.300 catadores, Olinda terá operação de coleta seletiva durante o Carnaval

Entre os melhores e mais famosos carnavais do País, Olinda prepara uma festa inesquecível para os 4 milhões de foliões esperados para curtir o Carnaval deste ano. Além do aspecto festivo, a cidade também vai ampliar as ações de sustentabilidade, montando uma operação de coleta seletiva e incentivo socioambiental considerada histórica.

Para contribuir com a ação, a Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola com atuação em 70% do País, estará entre os patrocinadores da iniciativa por meio do Recicla Solar, projeto de apoio à reciclagem que dará suporte aos 1.300 catadores que vão participar da operação. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa é parceira da sustentabilidade do Carnaval de Olinda.

AÇÕES PARA OS CATADORES

Este ano, a fabricante irá fornecer uma estrutura de quatro tendas que funcionarão como ponto de coleta seletiva e triagem do material recolhido, montadas na quadra da Escola Duarte Coelho. Para garantir a proteção e conforto dos agentes de reciclagem, a Solar também disponibilizará segurança privada 24h no local.

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho e atender às necessidades essenciais dos catadores — protagonistas da economia circular —, será oferecido, entre a sexta e a terça-feira de Carnaval, um café da manhã, além de sucos, refrigerantes e água. A iniciativa reforça o reconhecimento da importância desses profissionais na cadeia de reciclagem, promovendo uma festa mais sustentável, inclusão social e oportunidades de geração de renda.

“Entendemos que a circularidade precisa ser prioridade em eventos de maior porte, especialmente no Carnaval, uma data de alegria e união. Nesses momentos, a economia circular é sempre fundamental para garantir que nossos resíduos sejam reaproveitados, e o apoio aos catadores é essencial para valorizar o trabalho daqueles que cuidam do meio ambiente. Por isso, o projeto Recicla Solar é uma iniciativa relevante”, destaca Flavio Scalco, diretor regional da Solar Coca-Cola.

A operacionalização da iniciativa será feita por meio da Verdear Eventos + Sustentáveis, empresa especializada em criar experiências sustentáveis em eventos. A expectativa da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano é que aproximadamente 70 toneladas de resíduos recicláveis sejam coletados. Além da Solar Coca-Cola, a Heineken e a Caixa Econômica Federal também patrocinam diversos benefícios para os catadores durante o Carnaval de Olinda em 2025.