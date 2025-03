No Recife, ministra dos Direitos Humanos conhece ações de inclusão social para o Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Macaé Evaristo visitou a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade e participou do lançamento dos novos cardápios em braille do Polo Gastronômico

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, chegou ao Recife, nesta sexta-feira (28), para conhecer não apenas a Festa de Momo da cidade como também as iniciativas da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude da Prefeitura para o período. No início da tarde, acompanhada pelo secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, Macaé ela visitou a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade e toda a Central de Serviços do Carnaval, na Rua do Observatório, Bairro do Recife.

Além disso, participou do lançamento dos cardápios em braille que agora são utilizados pelos 13 estabelecimentos do Polo Gastronômico, e conheceu a campanha “Criança mais Segura: Respeito, Proteção e Afeto”, que realiza a identificação de crianças nos polos da folia.

CARNAVAL DO RECIFE

Para a ministra, não faltaram razões para vir participar do Carnaval do Recife. “É muito importante se pensar um carnaval inclusivo, para todas as pessoas, considerando as infâncias, a população idosa e as pessoas com deficiência. Aqui eu vi uma iniciativa muito legal e que precisa ser trabalhada nos carnavais de todo o país - a identificação das crianças. É um mecanismo simples, mas que faz muita diferença para não termos crianças perdidas durante a festa”, comentou a ministra.

“Outro aspecto importante do Carnaval aqui é a articulação dos conselhos tutelares. Todos estão articulados na perspectiva de cuidar das crianças no Carnaval. Um outro exemplo interessante é a Central de Direitos Humanos que é plural e as pessoas podem recorrer com as mais diversas necessidades”, concluiu.

TROCA COM O GOVERNO FEDERAL



De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, a troca com o Governo Federal é essencial para a implementação de políticas públicas eficientes.

“A ministra Macaé tem tido a sensibilidade de acompanhar na ponta, nas cidades, as iniciativas no âmbito dos direitos humanos. Eu enviei o convite para ela bem como as informações sobre as iniciativas do prefeito João Campos para fazer um Carnaval inclusivo, acessível e acolhedor para todo mundo, um ‘Carnaval de Direitos’. Ela vai passar dois dias conosco e, além da campanha de identificação de crianças, vai conhecer os camarotes de acessibilidade. Estamos juntos na missão de proteger o direito de todos”, afirmou ele.