Carnaval 2025: shows dos polos descentralizados do Carnaval do Recife começam neste domingo (2). Confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os polos descentralizados do Carnaval do Recife estão prontos para a folia e, a partir do domingo (2/3), tem uma ampla programação musical. São 12 polos espalhados pela cidade: Alto Jose do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Ibura, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poco da Panela e Várzea.

A programação nos descentralizados segue ate a Terça-feira Gorda (4/3). São mais de 200 atrações que se apresentarão nos polos. No domingo, na Bomba do Hemetério, Maestro Forro faz as honras da casa e sobe ao palco com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, a partir das 19h.

Afoxé Ulé Axé Oxum Jagura, Banda Fim de Feira, Geraldo Azevedo e Seu Januário Frevofo sao as demais atrações do primeiro dia de festa por lá. Ate a terça-feira (4) se apresentam ainda artistas como Silvério Pessoa, Lia de Itamaracá, Martnália, entre outros.

Martnália é uma das atrações dos polos descentralizados do Carnaval do Recife - Divulgação/PCR

Fafá de Belém, Lenine e Barão Vermelho são algumas das grandes atrações que subirão no palco da Lagoa do Araçá no domingo, na segunda e terça, respectivamente. Em Brasília Teimosa, Elba Ramalho, uma das homenageadas do Carnaval do Recife deste ano, se apresentara no dia 02/03. Ate o final do reinado de Momo, passarão por aquele palco o samba do grupo de percussão Patusco e o frevo eletrizante de André Rio entre outras atrações.

Confira a programacao completa dos polos descentralizados no site do Carnaval do Recife: https://carnaval.recife.pe.gov.br/.