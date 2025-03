Domingo de Carnaval no Recife terá Elba Ramalho, Maestro Forró, Alcione, Fafá de Belém e polos infantis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dia será de samba e grandes vozes no Marco Zero. Cidade ainda tem 12 polos descentralizados com programação diversa a partir das 18h30

No Recife, o Domingo de Carnaval (2/3) conta com uma série de atividades no Marco Zero e nos polos descentralizados.

As atrações, no Marco Zero, começam às 16h, com o Encontro de Blocos e Escolas de Samba. Às 19h, Gerlane Lops apresenta o "Samba da Gê", que conta com a participação especial de Karynna Spinelli. Em seguida, Ferrugem sobe ao palco às 20h30, e Alcione se apresenta às 22h30. O encerramento da noite acontece já na segunda-feira, com o show do grupo Menos É Mais, marcado para 00h30.

Também a partir do domingo (2), os Polos Descentralizados do Carnaval do Recife estão prontos para a festa. Foliões de plantão já estão de olho na programação dos 12 polos que estão espalhados pela cidade: Alto José do Pinho, Bomba do Hemetério, Brasília Teimosa, Campo Grande, Casa Amarela, Cordeiro, Ibura, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Linha do Tiro, Poço da Panela e Várzea.

Mais de 200 atrações se apresentarão nesses polos. Na Bomba do Hemetério, Maestro Forró faz as honras da casa e sobe ao palco, no domingo (2), com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, a partir das 19h. Afoxé Ulê Axé Oxum Jagurá, Banda Fim de Feira, Geraldo Azevedo e Seu Januário Frevofó são as demais atrações do primeiro dia de festa por lá.

Fafá de Belém, Lenine e Barão Vermelho são algumas das grandes atrações que subirão no palco da Lagoa do Araçá no domingo, na segunda e terça, respectivamente.

Também no domingo (2), em Brasília Teimosa, Elba Ramalho, uma das homenageadas do Carnaval do Recife deste ano, fará apresentação.

Parque da Tamarineira debuta no Carnaval 2025 como mais opção de polo infantil

Os polos infantis já estão com a programação prontinha para mais um Carnaval da capital pernambucana. As atrações começam no domingo (2). São seis polos com programação exclusivamente pensada e preparada para atender ao respeitável público mirim.

Na Zona Norte, o Parque da Tamarineira, entregue à população em julho do ano passado, passa a incluir a grade carnavalesca dos pequenos foliões.

Além dele, as opções para cair na folia são: Parques da Jaqueira, Santana, Macaxeira, Dona Lindu e Aurora. A programação segue até a Terça-Feira de Carnaval em todos os polos. A animação começa sempre no finalzinho da tarde.

A programação completa está no site do Carnaval do Recife: carnaval.recife.pe.gov.br.