Homenageados do Carnaval do Recife, Elba Ramalho e Marron Brasileiro animam trios no Galo da Madrugada

Desfile do ‘maior bloco do mundo’ começou às 9h do Sábado de Zé Pereira, no Centro do Recife, arrastando uma multidão por mais uma ano

Os cantores e compositores Elba Ramalho e Marrom Brasileiro, homenageados do Carnaval 2025 do Recife, foram uma das atrações do desfile do Galo da Madrugada, que acontece neste Sábado de Zé Pereira, no Centro do Recife.

O ‘maior bloco do mundo’ se apresenta com 30 trios elétricos e seis alegorias em referência às manifestações do Carnaval de Pernambuco, homenageadas este ano pela agremiação. “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval” é o tema deste ano.

O desfile começou pontualmente às 9h e sob fogos de artifício, como é tradição, e com um público estimado em mais de 2,5 milhões foliões, espalhados em um percurso de 6,5km - com início no Forte das Cinco Pontas e término na Rua do Sol, nos bairros de São José e Santo Antônio, respectivamente.

CONFIRA A TRANSMISSÃO DO GALO DA MADRUGADA

No comando dos trios elétricos, além de Elba Ramalho e Marrom Brasileiro, estão nomes como Gustavo Travassos, André Rio, Almir Rouche, Marron Brasileiro, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Michelle Melo, Bia VillaChan, Gerlane Lops, Nonô Germano e os maestros Forró e Spok.

Galo da Madrugada 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM Galo da Madrugada 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM Galo da Madrugada 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM

O cortejo segue pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol. A dispersão ocorre na Praça da República e Rua do Imperador.

ALEGORIAS E FANTASIAS

Do Galo ao Bacalhau e do sertão ao litoral pernambucano, algumas das mais emblemáticas manifestações do carnaval do Estado estão representadas nas seis alegorias que compõem o desfile do maior bloco do mundo.

Desfile Galo da Madrugada - SILVANO PRYSTHON / JC IMAGEM Desfile Galo da Madrugada - SILVANO PRYSTHON / JC IMAGEM Desfile Galo da Madrugada - CÍRIO GOMES / JC IMAGEM Desfile Galo da Madrugada - SILVANO PRYSTHON / JC IMAGEM Foliãs fantasiadas no Galo da Madrugada - Walley Santos/SJCC

Os carros, assinados pelo artista plástico Sandro Nóbrega – pelo terceiro ano à frente do trabalho -, fazem menção a personagens como la ursa, papangus, caboclos de lança e, claro, passistas de frevo.

O primeiro deles foi o carro dos clarins – que transportou doze músicos anunciando o início do desfile –, com os estandartes do Galo e do Bacalhau do Batata (representantes, respectivamente, do começo e do fim do carnaval do Estado), estampados ao fundo.

Em seguida, veio o famoso abre-alas, com a escultura do Galo de 4,5 metros de altura, que este ano está todo em prata e dourado. Muito brilho e riqueza para representar a majestade que o galo é da folia pernambucana.

Na sequência, os carros “Carnaval Multicultural” e “Pernambuco Nação Cultural”, que fizeram referências aos carnavais do Grande Recife e também do agreste, Sertão e Zona da Mata.