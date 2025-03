Recife ferve com Galo da Madrugada, que arrasta multidão e celebra cultura pernambucana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foliões se espalharam e se divertiram por um percurso de 6,5 quilômetros, com início no Forte das Cinco Pontas e término na Rua do Sol

O Galo da Madrugada tomou as ruas do Recife neste sábado (1º) para o seu 46º desfile, ao reunir uma multidão de foliões no maior bloco de carnaval do mundo. Desde as primeiras horas da manhã, os clarins já anunciam a festa, e a energia do Galo promete fazer história mais uma vez.

Os foliões se espalharam, desde as 9h, por um percurso de 6,5 quilômetros, com início no Forte das Cinco Pontas (onde aconteceu tradicionalmente o café da manhã a partir das 7h) e término na Rua do Sol.

O trajeto do desfile começou às 9h, com uma queima de fogos que anunciou a festa. O cortejo seguiu pela Rua Imperial, Avenida Sul, Praça Sérgio Loreto, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol. A dispersão ocorreu na Praça da República e Rua do Imperador.

Com o tema Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval, a edição deste ano celebrou a diversidade cultural do Estado, com homenagens a personagens como os caretas de Triunfo, caiporas de Pesqueira, papangus de Bezerros, caboclos de lança de Nazaré da Mata, ursos – ou “la ursas” – de várias cidades pernambucanas e o Bacalhau do Batata, de Olinda.

Estima-se que mais de 2,5 milhões de foliões tenham lotado as ruas do Centro do Recife para acompanhar o espetáculo deste Sábado de Zé Pereira, ao som do frevo e de grandes atrações.

"É uma alegria participar de mais um Galo da Madrugada, o grande bloco do Carnaval do Brasil. Hoje tivemos um desfile grandioso, e quero parabenizar todos os envolvidos por fazerem esse dia acontecer. O Galo está lindo, homenageando o meio ambiente e as crianças com neurodivergência. Vamos continuar brincando em paz e harmonia", disse o prefeito do Recife, João Campos.

A governadora do Estado, Raquel Lyra, também marcou presença no 46° desfile do Galo da Madrugada, acompanhada da vice-governadora Priscila Krause e de diversas autoridades estaduais.

"O Carnaval de Pernambuco é o mais democrático do Brasil. Vemos todas as pessoas se divertindo no chão, no camarote, no trio elétrico, em cima da varanda. É muito legal acompanhar esta festa tomando conta das ruas neste dia de Galo da Madrugada", disse.

Além disso, Raquel reforçou que o governo do Estado investe, patrocina e incentiva, através do festival Pernambuco Meu País, o Carnaval em mais de 70 municípios pernambucanos. "São mais de R$ 50 milhões investidos, dos quais mais de 80% em movimentos e apresentações da cultura popular de Pernambuco", salientou a governadora.

HOMENAGENS A TRADIÇÕES CARNAVALESCAS DE TODO O ESTADO

Trinta trios elétricos animaram a multidão no desfile, que contou ainda com seis alegorias que fizeram referências a personagens e tradições carnavalescas oriundos do Sertão ao Litoral do Estado.

No comando dos trios elétricos, nomes como Elba Ramalho, Gustavo Travassos, André Rio, Almir Rouche, Marron Brasileiro, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Michelle Melo, Bia Villa-Chan, Gerlane Lops, Nonô Germano e os maestros Forró e Spok.

O presidente do bloco, Rômulo Menezes, destacou o trabalho e a dedicação necessários para colocar o Galo da Madrugada nas ruas. "O dia do Galo é um misto de muito trabalho, responsabilidade com o folião e satisfação ao ver que conseguimos atender às expectativas do público", destacou.

Quem esteve nas proximidades do Camarote Oficial, montado na Praça Sérgio Loreto, também assistiu a duetos das atrações com os artistas presentes no espaço, como João Gomes, Priscila Senna, Michel Teló, Gabi Amarantos, Chico Cézar e Pabllo Vittar. Alguns desses, inclusive, seguiram no trio até o término do cortejo, na Rua do Sol.

Galo da Madrugada mostra, mais uma vez, por que é o maior símbolo do Carnaval do Recife e dos maiores festejos de rua do País - JAILTON JR./JC IMAGEM

PERSONAGENS REVERENCIADOS

O termo Do Galo ao Bacalhau (que, inclusive, é título de um frevo composto por Cláudio Almeida e Egídio Vieira no final da década de 1980) representa uma viagem por todo o universo que abrange o Carnaval de Pernambuco, que começa neste Sábado de Zé Pereira e segue até a Quarta-feira de Cinzas.

Enquanto o Galo, no Recife, começa tradicionalmente os festejos, o Bacalhau do Batata, em Olinda, sinaliza para o encerramento do reinado de Momo.

Entre o começo e o fim da maratona no Galo, uma variedade de outras cidades pernambucanas e seus personagens foram visitados e reverenciados.

Os carros alegóricos, assinados pelo artista plástico Sandro Nóbrega, fizeram menção a personagens como la ursa, papangus, caboclos de lança e, claro, passistas de frevo.

O primeiro deles foi o carro dos clarins – que transportou 12 músicos que anunciaram o início do desfile –, com os estandartes do Galo e do Bacalhau do Batata, estampados ao fundo.

Em seguida, veio o abre-alas, com a escultura do Galo de 4,5 metros de altura, que veio todo em prata e dourado neste ano.

Para a foliã recifense Cristina Mota, 50 anos, que há três décadas acompanha o bloco, a festa é uma inspiração para o País. "O Galo da Madrugada é um exemplo de como se faz Carnaval. A alegria e a espontaneidade do povo misturado na rua são incomparáveis", relatou.

Estrutura reforçada para garantir a folia no Galo da Madrugada

O prefeito João Campos também reforçou a importância dos serviços municipais para garantir uma festa segura. "Para que o folião aproveite o Carnaval com tranquilidade, é essencial contar com serviços estruturados, como o Samu. O posto avançado montado para o Galo funciona como um mini-hospital, com oferta de atendimento rápido e eficiente", frisou.

O coordenador-geral do Samu Recife, Leonardo Gomes, ressaltou a importância do atendimento emergencial. "Esta estrutura garante mais segurança ao público, porque estamos próximos da folia. São cinco unidades espalhadas pelo Recife, o que permite um atendimento ágil e eficaz", explicou.