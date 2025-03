Clientes podem ter desconto na fatura de energia juntando latas de alumínio no Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Neoenergia Pernambuco lançou uma ação durante o Carnaval deste ano. Os clientes da concessionária que juntarem latinhas de alumínio durante os dias de Momo e fizerem a entrega em um dos pontos do Programa Vale Luz, entre os dias 5 e 13 de março, terão desconto na fatura de energia.

A cada 10 latinhas entregues, o cliente recebe, automaticamente, R$ 1 de desconto na conta de energia. A iniciativa deve contribuir com o orçamento doméstico das famílias e incentivar o descarte correto do material e a preservação do meio ambiente.

O Vale Luz recebe resíduos de clientes residenciais da Região Metropolitana do Recife e de Limoeiro. O valor que o participante obter também pode ser destinado a instituições cadastradas no programa.

Os consumidores devem deixar o material e fazer o cadastro nos locais fixos ou nas tendas itinerantes. Para realizar o cadastro é necessário estar em dia com a concessionária, apresentar a última fatura de energia e um documento com foto.

“O período de Carnaval eleva muito o consumo de bebidas e o descarte inadequado de latinhas e pets. Por isso começamos essa ação de chamar as pessoas a aproveitarem o período carnavalesco para garantirem desconto na conta”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

O desconto pela lata de alumínio será mantido até o dia 13 de março e, a partir do dia 14, volta para R$ 7 o quilo.

Confira os locais de entrega em Pernambuco:

Madalena - R. Carlos Gomes, 50 - Madalena, Recife (segunda a sexta)

Posto Arrecife - Av. Pres. Dutra, 451, Ibura, Recife (segunda a sábado)

Container Jaqueira - Praça Souto Filho, s/n - Jaqueira, Recife (terça a domingo)

Container Várzea: Rua João Francisco Lisboa, 385, ao lado do Hub Plural

Hiper Cordeiro Limoeiro - 449, PE-050, Limoeiro (segunda a sábado)

Retorna Machine: Casa Zero (apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua do Bom Jesus, 237 – Recife (horário de funcionamento local)

Retorna Machine: Ferreira Costa (apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua Cônego Barata, 275 - Tamarineira, Recife (Horário de funcionamento local)

Retorna Machine: Shopping Boa Vista (apenas latinhas de alumínio e PET)- Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife (horário de funcionamento local)

Retorna Machine: Shopping Recife (apenas latinhas de alumínio e PET) - Rua Padre Carapuceiro, 777 - Boa Viagem, Recife (horário de funcionamento local)

Retorna Machine: Shopping Patteo Olinda - R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada, Olinda – Piso L3 (horário de funcionamento local)

Retorna Machine: Shopping Rio Mar - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife – Piso Térreo, próximo dos Correios (horário de funcionamento local)

Outros materiais aceitos no Vale Luz

O Projeto Vale Luz aceita outros recicláveis, como plásticos, papelão, vidro, ferro, óleo de cozinha, equipamentos eletroeletrônicos e garrafas PET. Todos os itens devem estar limpos e secos e o óleo deve estar frio.

Durante os dias de Carnaval, o valor da garrafa PET passou de R$ 2 para R$ 2,50. Já o litro do óleo vegetal aumentou de R$ 1,30 para R$ 1,50, e o papelão subiu de R$ 0,15 para R$ 0,25.