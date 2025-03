Vídeo: Em plena segunda-feira de Carnaval, tartarugas nascem na Praia do Janga, em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento contou com o suporte de técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana, além de voluntários e moradores locais; confira

Cerca de 129 tartarugas-de-pente (Eretmochelys imbricata) nasceram, nesta segunda-feira (3) de Carnaval, na Praia de Enseadinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Os filhotes romperam a areia e seguiram em direção ao mar, em um processo conhecido como eclosão.

O evento contou com o suporte de técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), além de voluntários e moradores locais, que ajudaram a garantir a segurança dos filhotes durante seu percurso até o oceano.

Confira o momento

"Cada nascimento representa uma vitória para a conservação da espécie, que está ameaçada de extinção. A participação da população é essencial, seja ajudando a proteger os ninhos, seja evitando interferências indevidas durante a eclosão", explicou Jocelane Cavalcanti, técnica do Núcleo de Sustentabilidade Urbana.

Quais cuidados tomar?

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Paulista, ao avistar uma tartaruga marinha desovando ou filhotes se deslocando para o mar, é fundamental manter uma distância segura e não utilizar luzes artificiais, que podem desorientar os animais. Caso encontre uma situação do tipo, a recomendação é entrar em contato com o Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU) pelo telefone (81) 9 9836-9947.

