Comunidade da Ilha de Deus, no Recife, recebe abertura da Campanha da Fraternidade 2025

Programação com a presença do arcebispo dom Paulo Jackson começará a partir das 14h desta quarta-feira (5). Tema é "Fraternidade e Ecologia Integral"

Os fiéis católicos celebram, a partir desta Quarta-feira de Cinzas (5/03), a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. Mas é também nesta data que é dado início à Campanha da Fraternidade, cujo tema em 2025 é "Fraternidade e Ecologia Integral".

A Arquidiocese de Olinda e Recife escolheu a comunidade da Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, para a abertura da programação, a partir das 14h. O lema da campanha é "Deus viu que tudo era muito bom", retirado do livro de Gênesis.

Estão previstas apresentações culturais protagonizadas pela comunidade e algumas falas para animação da vivência do tema. Haverá ainda a celebração eucarística, às 16h, com a imposição das cinzas, popularmente conhecida como Missa de Cinzas, presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a escolha do tema da campanha 2025 é uma forma de "promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra".

PERÍODO DE PENITÊNCIA

A celebração com imposição das cinzas marca o início da Quaresma. Durante este tempo, a Igreja Católica pede que os fiéis passem pelo período da penitência, esmola e orações em preparação para a vivência da Páscoa, que recorda a ressurreição de Jesus.