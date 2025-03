Saiba o que abre e o que fecha no feriado da Data Magna no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco comemora o feriado da Data Magna nesta quinta-feira (6). Confira o horário de funcionamento do comércio e serviços ao longo do dia

O comércio do Centro do Recife estará fechado no feriado da Data Magna, nesta quinta-feira (6). Nos bairros, fica a critério de cada lojista decidir se vai ou não abrir, e definir seu próprio horário de funcionamento.

Já os shoppings têm horário especial de funcionamento.



Horários

Saiba o que vai abrir nesta Quarta-feira de Cinzas (5) e também na Data Magna (6/03):

Centro e Bairros

Quarta-feira (05/03) – Facultativo, a partir das 12h;

Quinta-feira (06/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado

Shopping Recife

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 21h

RioMar Recife

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – em definição

Shopping Boa Vista

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h

Quinta-feira (06/03) – das 10h às 19h

Shopping Tacaruna

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 21h

Plaza Shopping

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 21h

Shopping ETC

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 18h

Shopping de Afogados

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 18h

Quinta-feira (06/03) – das 09h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22

Quinta-feira (06/03) – das 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – das 09h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Quinta-feira (06/03) – 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h

Quinta-feira (06/03) – 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet