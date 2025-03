Carnaval de Olinda movimenta R$ 1,3 bilhão, mas tem desafios em segurança e infraestrutura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Olinda 2025 atraiu mais de 4 milhões de foliões e movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão, segundo dados divulgados pela Prefeitura.

A festa foi marcada pelo impacto econômico, geração de renda para comerciantes locais e ações sustentáveis, mas também enfrentou desafios, especialmente na segurança, com episódios de violência, incluindo um tiroteio na Praça do Carmo.

Movimentação econômica e turismo em alta

A festa registrou uma circulação econômica expressiva. A Prefeitura cadastrou 1,3 mil empreendedores, dos quais 97,9% eram moradores da cidade.

O turismo também foi fortalecido, com 14% do público vindo de fora de Pernambuco e uma taxa de ocupação hoteleira de 99%. A média de gastos diários dos foliões variou entre R$ 50 e R$ 149.

Segurança

A segurança foi um dos focos da organização, com reforço no policiamento e uso de tecnologia. Foram mobilizados mais de mil agentes e instaladas 138 câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, além do uso de drones para vigilância aérea.

Mesmo com a redução de 22% nos crimes em relação ao ano anterior, um tiroteio durante o show de João Gomes, na Praça do Carmo, deixou sete pessoas feridas, incluindo uma turista paulista.

O secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, afirmou que o local do incidente era monitorado e que as imagens foram disponibilizadas para a investigação. “Temos um totem com três câmeras na frente da Igreja do Carmo e outras na região. Todo o material foi disponibilizado para a Polícia Civil", disse.

Cultura e sustentabilidade

A programação contou com sete polos de animação e mais de 208 atrações, além de 300 orquestras e 800 agremiações. Entre as novidades, destacaram-se o primeiro Encontro dos Palhaços Mascarados e a retomada do Encontro dos Maracatus de Baque Solto, que não acontecia há quase 10 anos.

No aspecto ambiental, o evento reciclou 35,5 toneladas de resíduos e beneficiou 1.569 catadores, que receberam kits de trabalho e refeições diárias. O preço do alumínio reciclado foi reajustado, aumentando a renda dos catadores em até 93%.

Infraestrutura e mobilidade

A Prefeitura destacou avanços na iluminação pública, com a instalação de 137 refletores, além de reforço na coleta de lixo e instalação de banheiros químicos.

A pesquisa realizada pela gestão mostrou que 34% dos foliões utilizaram ônibus ou vans para chegar à festa, enquanto 26% recorreram a aplicativos de transporte.

Apesar dos desafios, o Carnaval de Olinda teve uma taxa de aprovação de 94%, e 75% dos foliões disseram que pretendem voltar no próximo ano. A Prefeitura já sinalizou que pretende ampliar os investimentos em segurança e infraestrutura para a edição de 2026.