Governo de Pernambuco destaca movimentação econômica de R$ 3,3 bilhões durante o Carnaval 2025

Neste ano, o Carnaval de Pernambuco teve uma movimentação econômica de R$ 3,3 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Turismo e Lazer, divulgada nesta quinta-feira (6) no balanço final da festa. O montante representa um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

A rede hoteleira do estado registrou uma média de 96,16% de ocupação. Além disso, o Aeroporto do Recife recebeu mais de 374 mil passageiros, um aumento de 8,71% em comparação a 2024. Já o Terminal Integrado de Passageiros registrou mais de 71 mil passageiros, um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior.

“O Carnaval de Pernambuco em 2025, o maior do mundo, foi marcado por números expressivos. Esses indicadores demonstram a grandiosidade e a qualidade da festa", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

Cultura

Neste ano, segundo informações divulgadas pelo Governo do Estado, foi investido mais de R$ 39,5 milhões no Carnaval, via Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Deste total, foram mais de mil contratações artísticas, das quais 98% foram atrações pernambucanas, 90% selecionadas via convocatória e 80% ligadas à cultura popular.

"Mais de 100 municípios receberam ações do Governo do Estado, com nossos artistas trabalhando e sendo os grandes protagonistas da cultura popular. São os pernambucanos fazendo esse, que é o maior e melhor Carnaval do mundo. Os cortejos trazem agremiações e grupos culturais de todo o Estado e a gente esteve em todas as regiões, fazendo esse grande encontro que é tão importante para fortalecer a nossa cultura popular", pontuou a secretária de Cultura, Cacau de Paula.

Outras ações realizadas pela Secretaria Estadual de Cultura e Fundarpe durante o Carnaval foram o festival Pernambuco Meu País no Carnaval, o Cortejo Brincantes de Pernambuco e a iniciativa Brincante nas Escolas. A festividade em Pernambuco este ano homenageou nomes ligados à tradição carnavalesca pernambucana: Capiba (in memoriam), Dona Nira, Almir Rouche e Mestra Ana Lúcia.

"Pernambuco é o estado brasileiro que tem o maior número de registrados como Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil, e vários deles estão ligados à tradição carnavalesca. Esses foram os verdadeiros protagonistas do nosso Carnaval em todos os cantinhos do estado. A gente também priorizou no palco do Pernambuco Meu País no Carnaval no Recife a cultura popular, com a presença dos Patrimônios Vivos do Estado de Pernambuco ", ressaltou Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Saúde

O monitoramento da Saúde foi feito no Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde (Ciocs), que trabalhou em regime de plantão.

Segundo dados apresentados no balanço final, a assistência foi reforçada com escalas de profissionais de saúde nas grandes Emergências do Estado, além das Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAS). Para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), foram distribuídos 3,4 milhões de preservativos e 190 mil sachês de gel lubrificante.

Enfrentamento à violência

A Secretaria da Mulher realizou ações diretas e distribuiu material em todas as regiões sobre enfrentamento à violência contra a mulher, além de ter feito atividades educativas nos principais polos turísticos, como Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.

Uma das ações no Recife foi a presença no Galo da Madrugada, com a participação do Trio da Mulher e um repertório especialmente pensado para o empoderamento feminino.