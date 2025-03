Tiroteio no Carnaval de Olinda: veja atualização do estado de saúde da turista baleada no Carmo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hospital da Restauração (HR), no Recife, informou que a turista de 37 anos, natural de São Paulo, baleada durante o tiroteio na Praça do Carmo, em Olinda, permanece internada em estado estável.

A unidade de saúde declarou que "o homem e a mulher permanecem internados, estáveis. Não temos autorização para repassar detalhes sobre o estado de saúde deles".

Na madrugada de quarta-feira (5), durante a apresentação do cantor João Gomes no palco "Pernambuco Meu País no Carnaval", na Praça do Carmo, um tiroteio deixou sete pessoas feridas.

Testemunhas relataram que o show foi interrompido devido a tumultos próximos à Igreja do Carmo, local onde ocorreram os disparos. De acordo com a polícia, o autor dos tiros tinha como alvo um desafeto, mas acabou atingindo outras pessoas.

A turista foi atingida na veia femoral e socorrida ao Hospital da Restauração, onde permanece sob cuidados médicos. Outras três vítimas foram encaminhadas ao mesmo hospital; duas já receberam alta.

As demais vítimas, com ferimentos leves, foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, em Olinda, e também liberadas.

Investigações em andamento

O secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, destacou que o local do incidente era monitorado por câmeras e que as imagens foram disponibilizadas para a investigação.

"Temos um totem com três câmeras na frente da Igreja do Carmo e outras na região. Todo o material foi disponibilizado para a investigação", afirmou em entrevista à Rádio Jornal. O secretário também afirmou que a paciente está consciente e recebendo visitas.

A Polícia Civil de Pernambuco está analisando as imagens para identificar o autor dos disparos. O delegado Paulo Dias afirmou que, inicialmente, não há ligação entre as sete vítimas.

"A investigação continua hoje, amanhã e, posteriormente, até a elucidação desse fato e a resposta principal: circunstâncias, motivação e autoria. A gente está partindo de um evento complexo. São sete vítimas que não há um contato, não há uma ligação entre elas, inicialmente, não de todas elas".