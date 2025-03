Alepe abre agendamento para serviços gratuitos de saúde e cidadania voltados para as mulheres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ação faz parte do programa "Alepe Mulher" dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Os agendamentos acontecem de 10 a 14 de março

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abre, a partir de segunda-feira (10), os agendamentos para participação da população feminina no programa ‘Alepe Mulher’. A ação é voltada para serviços gratuitos de saúde, cidadania e autocuidado, e contará com a parceria de outras instituições do Estado. Os agendamentos prosseguem até o dia 14 de março. Serão oferecidos cerca de 7 mil atendimentos entre consultas médicas e exames, além de serviços por demanda livre, ou seja, sem necessidade de agendamentos. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A solenidade de abertura do evento será no próximo dia 17 com a presença de parlamentares e discurso do presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto. Os atendimentos serão realizados de 18 a 20 de março, na Rua da União, centro do Recife.

Os agendamentos para consultas e exames serão realizados pela central telefônica da Alepe: (81) 31832424, (81) 31832026, (81) 31832443 e (81) 9 95700067. O horário de funcionamento é das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira. Além das consultas e exames médicos, o ‘Alepe Mulher’ também oferecerá serviços de cidadania, direitos humanos e do consumidor, autocuidado e vacinação. Nesses casos, os atendimentos serão por ordem de chegada.



Parte dos atendimentos de saúde exige agendamento prévio, que será realizado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional (SSMO) da Alepe. Entre esses serviços estão consultas com especialistas em ginecologista, mastologista, cardiologista (com direito a eletrocardiograma), endocrinologista, dermatologista, oftalmologista (oferecido pela Fundação Altino Ventura para interessados a partir de 12 anos), otorrino, vascular, nutricionista, além de odontologia.



Também serão realizados exames como ultrassonografias de abdômen total (jejum no mínimo 8h e máximo 12h), mama, endovaginal, tireoide, citologia, além de mamografias para mulheres entre 40 e 75 anos.

Demanda livre

Os atendimentos que não dependem de agendamento serão realizados por ordem de chegada e incluem aferição de sinais vitais como pressão arterial e glicemia, promovido pela Uninassau; testagens rápidas de HIV, sífilis, hepatites B e C, vacinação de adultos e crianças e auriculoterapia.

Durante o evento será instalado o ‘ambulatório do pé diabético’. O espaço, voltado para atendimento e orientação aos diabéticos, foi pensado por considerar que as feridas nesta região são as principais causas de amputação decorrente da doença.

Na área de cidadania, diversos órgãos e instituições estarão presentes para atender a população. O Instituto Tavares Buril (ITB), por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS/PE), oferecerá emissão de carteiras de identidade com isenção de taxas para a primeira via e para pessoas com mais de 60 anos.



A Defensoria Pública oferecerá orientação jurídica, emitirá ofícios para habilitação de casamento e proporá ações judiciais de menor complexidade, como pedidos de alimentos, divórcios e investigações de paternidade. Já o Detran-PE estará disponível para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão do CRLV 2024 e consultas de pontuação.

A Compesa oferecerá suporte para negociação de dívidas, solicitação de novas ligações e emissão de segunda via de contas. Para os empreendedores, o Banco do Nordeste e o Sebrae darão orientações sobre regularização de microempresas, obtenção de microcrédito e gestão de negócios.