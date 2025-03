Governo do Pará visita Nazaré da Mata para avaliar estrutura do Carnaval para a COP 30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe paraense pesquisou como o município pernambucano pode contribuir para a execução do maior evento climático já realizado no Brasil

Uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ligado ao Governo do Pará, e do Ministério da Saúde (MS), estevive em Nazaré da Mata, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, na tarde da última terça-feira (3), para avaliar a estrutura do tradicional Encontro Nacional dos Maracatus de Baque Solto.

A plataforma festiva, promovida na cidade, durante os dias de folia momesca, foi alvo de avaliação, pesquisa e monitoramento da equipe paraense, como parte da preparação para a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, que será realizada em Belém (PA), em 2025.

Os técnicos Sespa realizaram uma inspeção detalhada nas áreas que concentram as manifestações culturais do município, reconhecido como a Capital Estadual do Maracatu de Baque Solto.

Cortejo do maracatu de baque solto Estrela Brilhante, de Nazaré da Mata - Divulgação/Hugo Muniz/MBS Estrela Brilhante

A visita teve como foco o estudo da infraestrutura do evento, logística e capacidade de recepção de visitantes, além do impacto ambiental e sociocultural das festividades.

A comitiva, que viajou mais de 2.200 km da capital Belém, no Pará, até o município pernambucano, foi recebida por representantes da Prefeitura de Nazaré da Mata, incluindo membros da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Cultura e Turismo, que atuam mais direto na festa cultural.

O objetivo foi entender como a experiência de Nazaré da Mata na organização de grandes eventos culturais pode contribuir para a logística da COP30, que promete ser uma das maiores edições da conferência climática já realizada no Brasil.

"O maracatu rural é um dos patrimônios mais importantes da cultura brasileira, e entender como Nazaré da Mata consegue preservar essa tradição enquanto organiza grandes encontros culturais nos ajuda a planejar a recepção de milhares de visitantes em Belém na COP30, que será realizada daqui a nove meses", afirmou um dos técnicos do Governo do Pará.

A escolha de Nazaré da Mata como referência para o estudo não é por acaso. Todos os anos, a cidade atrai milhares de turistas, pesquisadores e amantes da cultura popular durante o Carnaval, quando os maracatus de baque solto ganham as ruas.

O evento mobiliza uma estrutura de segurança, mobilidade e organização que pode oferecer insights para a capital paraense na condução de atividades culturais durante a conferência ambiental.

A equipe pretende levar relatórios detalhados para as instâncias governamentais do estado, a fim de aprimorar a organização do evento global.

A COP30 está prevista para acontecer em novembro de 2025 e reunirá líderes mundiais para discutir políticas ambientais e o combate às mudanças climáticas.