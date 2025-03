Terceiro episódio do videocast Giro Metropolitano recebe ex-prefeitos de Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Soluções para áreas limítrofes, mobilidade urbana e a defesa da integração entre os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) estão entre os temas debatidos pelos ex-prefeitos João Paulo e Professor Lupércio, no terceiro episódio do videocast Giro Metropolitano. Os ex-gestores de Recife e Olinda são os entrevistados do programa que vai ao ar neste sábado (8), às 10h, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio.

O Giro Metropolitano teve início no último dia 15 de fevereiro, com o episódio de estreia tendo como entrevistada a governadora Raquel Lyra, que anunciou a data da reunião com os prefeitos da Região Metropolitana, marcada para a próxima terça-feira (11).

Já no segundo episódio, foi a vez do consultor, arquiteto, desenhista e ex-presidente da Condepe/Fidem, Paulo Roberto Barros e Silva, que defendeu a articulação política entre os 14 municípios da RMR e o governo estadual como algo definitivo para o avanço do desenvolvimento urbano integrado.

Soluções para áreas limítrofes de municípios

No episódio deste sábado, João Paulo e Professor Lupércio, além de reafirmarem a necessidade de uma discussão integrada entre os prefeitos da RMR, destacaram ações de suas gestões em áreas limítrofes dos municípios, elencando desde situações exitosas até imbróglios que impediam ações continuadas ou prejudicavam melhorias feitas anteriormente.

Ao longo da entrevista, os dois ex-prefeitos detalham possibilidades para as atuais gestões e a necessidade de uma presença maior do governos estadual e federal no acompanhamento do debate metropolitano.

João Paulo (PT) e Professor Lupércio, ex-prefeitos, debatem desafios e soluções para RMR | #3