Turista baleada no Carnaval de Olinda precisa de doação de sangue; saiba como ajudar

Luna Martins França Pontes, de 37 anos, turista de São Paulo, que foi atingida em tiroteio durante show de João Gomes no Carnaval de Olinda, precisa de doação de sangue. Ela é uma das sete pessoas feridas na Praça do Carmo, em Olinda, na madrugada desta quarta-feira (5), durante o show de João Gomes.

Ela está no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife, e permanece em estado estável. Luna foi atingida na região do fêmur e levada, após os disparos, para o bloco cirúrgico do hospital. A família pede doação de sangue para Luna, que "já passou por dois procedimentos cirúrgicos delicados".



A doação, segundo a família, deve seguir estas orientações:

- Tipos de sangue: Todos os tipos sanguíneos podem ser doados.

- Local onde deve ser feita a doação: Posto de coleta do Hemope dentro do Hospital da Restauração - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n - Derby.

- Como destinar a doação para a Luna? Informar o nome completo: Luna Martins França Pontes. É importante identificar que a doação é para ela.

Relembre o caso

Na madrugada de quarta-feira (5), durante a apresentação do cantor João Gomes no palco "Pernambuco Meu País no Carnaval", na Praça do Carmo, um tiroteio deixou sete pessoas feridas.

Testemunhas relataram que o show foi interrompido devido a tumultos próximos à Igreja do Carmo, local onde ocorreram os disparos. De acordo com a polícia, o autor dos tiros tinha como alvo um desafeto, mas acabou atingindo outras pessoas.

A turista foi atingida na veia femoral e socorrida ao Hospital da Restauração, onde permanece sob cuidados médicos. Outras três vítimas foram encaminhadas ao mesmo hospital; duas já receberam alta.

As demais vítimas, com ferimentos leves, foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, em Olinda, e também liberadas.

Investigações em andamento

O secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, destacou que o local do incidente era monitorado por câmeras e que as imagens foram disponibilizadas para a investigação.

"Temos um totem com três câmeras na frente da Igreja do Carmo e outras na região. Todo o material foi disponibilizado para a investigação", afirmou em entrevista à Rádio Jornal.

A Polícia Civil de Pernambuco analisa as imagens para identificar o autor dos disparos. O delegado Paulo Dias afirmou que, inicialmente, não há ligação entre as sete vítimas.

"A investigação continua hoje, amanhã e, posteriormente, até a elucidação desse fato e a resposta principal: circunstâncias, motivação e autoria. A gente está partindo de um evento complexo. São sete vítimas que não há um contato, não há uma ligação entre elas, inicialmente, não de todas elas", ressaltou.